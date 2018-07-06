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Аналоговое телевидение исчезнет в Удмуртии в 2019 году
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Аналоговое телевидение исчезнет в Удмуртии в 2019 году 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Аналоговое телевизионное вещание исчезнет из жизни жителей Удмуртии. Как сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на специалистов Республиканского радиотелевизионного передающего центра, с февраля 2019 года в регионе будет только цифровой сигнал. Исключение составит лишь Ижевск, но на непродолжительное время.
«Ведущими телеканалами совместно с РТРС был разработан дополнительный индикатор, как раз это литера «А» (возле значка телеканала — прим.ред.). С ее помощью телезритель может точно определить: принимает ли он аналоговый сигнал на своем старом телевизоре или принимает уже с помощью цифровой приставки или нового телевизора уже сигнал в цифровом формате», — рассказал директор филиала РТРС «Удмуртский РРТПЦ» Дмитрий Добродеев.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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