Аналоговое телевидение исчезнет в Удмуртии в 2019 году

Ижевск. Удмуртия. Аналоговое телевизионное вещание исчезнет из жизни жителей Удмуртии. Как сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на специалистов Республиканского радиотелевизионного передающего центра, с февраля 2019 года в регионе будет только цифровой сигнал. Исключение составит лишь Ижевск, но на непродолжительное время.

«Ведущими телеканалами совместно с РТРС был разработан дополнительный индикатор, как раз это литера «А» (возле значка телеканала — прим.ред.). С ее помощью телезритель может точно определить: принимает ли он аналоговый сигнал на своем старом телевизоре или принимает уже с помощью цифровой приставки или нового телевизора уже сигнал в цифровом формате», — рассказал директор филиала РТРС «Удмуртский РРТПЦ» Дмитрий Добродеев.