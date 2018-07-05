Пенсионер ранил ножом пасынка, который требовал у матери деньги на спиртное

В Калининграде пенсионер ранил ножом пасынка, который терроризировал мать и требовал у неё деньги на алкоголь. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Вечером в среду, 4 июля, 29-летний калининградец пришёл к матери, которая живёт в одном из домов на Московском проспекте, и стал требовать деньги на покупку алкоголя. Между ними произошёл конфликт, в который вмешался отчим молодого человека. Он хотел заступиться за жену, набросился на пасынка и несколько раз ударил его ножом.

С колото-резаными ранами живота и груди, внутренним кровотечением и повреждением лёгкого пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу.