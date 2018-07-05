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Пенсионер ранил ножом пасынка, который требовал у матери деньги на спиртное
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Пенсионер ранил ножом пасынка, который требовал у матери деньги на спиртное 

Клопс.Ru 2 часа назад
В Калининграде пенсионер ранил ножом пасынка, который терроризировал мать и требовал у неё деньги на алкоголь. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Вечером в среду, 4 июля, 29-летний калининградец пришёл к матери, которая живёт в одном из домов на Московском проспекте, и стал требовать деньги на покупку алкоголя. Между ними произошёл конфликт, в который вмешался отчим молодого человека. Он хотел заступиться за жену, набросился на пасынка и несколько раз ударил его ножом.
С колото-резаными ранами живота и груди, внутренним кровотечением и повреждением лёгкого пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу.
Как пояснил источник в правоохранительных органах, молодой человек злоупотреблял алкоголем и постоянно приходил к пенсионерам, требуя деньги на выпивку.
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