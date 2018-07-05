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«Тоже люди» и Певцов
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«Тоже люди» и Певцов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
8 июля известный актер Дмитрий Певцов отмечает юбилей — ему стукнет 55 лет. В ближайшую субботу к нему в гости идет НТВ.
Проект Леонида Закошанского «Тоже люди» посвятит этот свой выпуск доверительной беседе с актером, но вообще человеком довольно закрытым. Любопытного будет много. Так, народный артист России, секс-символ 90-х, оказался однолюбом.
Дмитрий расскажет ведущему, как ему удалось сохранить крепкие семейные отношения, не поддавшись соблазнам жизни, поделится воспоминаниями о том, какая звездная роль чуть не стала роковой в его жизни, объяснит, почему у него угасла любовь к киноискусству, и ответит на массу других вопросов.
Смотрите передачу 7 июля в 23:40 на НТВ.
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