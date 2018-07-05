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Для болельщиков Самары выпустили лимитированные стаканы с козой от Артемия Лебедева
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Для болельщиков Самары выпустили лимитированные стаканы с козой от Артемия Лебедева 

Волга Ньюс 1 час назад
Проект призван объединить болельщиков и подарить им незабываемые впечатления от Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщили в пресс-службе пивоваренной компании.
Стаканы стали не только запоминающимся атрибутом болельщика, но и коллекционным сувениром, который поклонники футбола сохраняют на память об историческом спортивном событии.
Для каждого из городов, где представлены лимитированные стаканы, был разработан индивидуальный дизайн в единой стилистике. Вдохновившись характером, атмосферой и символами городов, создатели выбрали для каждого своего анимационного персонажа. В Самаре им стала белая коза.
В Сочи стаканы украшены изображением дельфина, в Москве — медведя, в Санкт-Петербурге — льва, а в Казани — дракона, в Нижнем Новгороде — оленя.
Найти лимитированные стаканы с изображением самарского персонажа можно на фестивале болельщиков FIFA.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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