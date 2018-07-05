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Встреча с актером Михаилом Башкатовым пройдет в Долгопрудном 6 июля
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Встреча с актером Михаилом Башкатовым пройдет в Долгопрудном 6 июля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В рамках проекта «Летний кинотеатр» в подмосковном Долгопрудном 6 июля пройдет встреча с популярным российским актером театра и кино Михаилом Башкатовым, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Встреча с артистом под открытым небом пройдет в центральном парке города Долгопрудный в 20:45. Вход свободный.
«В июле в рамках проекта, помимо кинопоказов, запланировано четыре встречи с кинематографистами. Всего в 2018 году в рамках «Летнего кинотеатра» планируется провести 350 кинопоказов и 10 встреч», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Михаил Башкатов известен как капитан команды КВН «МаксимуМ», в составе которой в 2008 году стал чемпионом Высшей лиги КВН, а ранее — обладателем многих других наград.
Башкатов — участник популярных телешоу «Галилео», «Даешь молодежь!», «Слава Богу, ты пришел!», «Большие гонки», снимался в таких телесериалах и фильмах, как «Папины дочки», «Кухня», «Кухня. Последняя битва», «Любимцы» и других.
В рамках творческой встречи актер расскажет историю своего становления и успеха, поделится забавными историями с киносъемок, ответит на вопросы зрителей. Завершится встреча показом фильма «Кухня. Последняя битва».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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