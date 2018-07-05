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В Иерусалиме пройдет 35-й международный кинофестиваль
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В Иерусалиме пройдет 35-й международный кинофестиваль 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В этом году традиционный международный кинофестиваль JFF пройдет в период с 26 июля по 5 августа в Иерусалиме, сообщает министерство туризма страны.
В рамках 11-дневной программы, с раннего утра до позднего вечера, будут проходить показы лучших израильских и зарубежных фильмов. На фестивале представят более 180 кинолент из 60 стран мира, в том числе документальных.
Для Израиля иерусалимский фестиваль является главным кинематографическим событием года. В разные годы почетными гостями мероприятия были такие величины кинематографа как Уоррен Битти, Марчелло Мастроянни, Роберт Де Ниро, Кшиштоф Кеслевски, Анук Эме, Фанни Ардан, Джейн Биркин, Кирк Дуглас, Джейн Фонда.
В этом году фестиваль также презентует проект «JFF в парке» в Парке Независимости, который станет одной из главных площадок события наравне с Синематекой Иерусалима. В парке расположится большой открытый бассейн, пройдут различные кинопоказы, в том числе с сопровождением симфонического оркестра, музыкальные выступления и многое другое.
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