В Иерусалиме пройдет 35-й международный кинофестиваль

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости . В этом году традиционный международный кинофестиваль JFF пройдет в период с 26 июля по 5 августа в Иерусалиме, сообщает министерство туризма страны.

В рамках 11-дневной программы, с раннего утра до позднего вечера, будут проходить показы лучших израильских и зарубежных фильмов. На фестивале представят более 180 кинолент из 60 стран мира, в том числе документальных.

В этом году фестиваль также презентует проект «JFF в парке» в Парке Независимости, который станет одной из главных площадок события наравне с Синематекой Иерусалима. В парке расположится большой открытый бассейн, пройдут различные кинопоказы, в том числе с сопровождением симфонического оркестра, музыкальные выступления и многое другое.