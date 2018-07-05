Курганцев ждет Ягодный бум и Праздник пирога

Ароматными ягодными пирогами, кексами, варениками и блинчиками с ягодной начинкой курганцев угостят на Дне рождении города, 25 августа. В программе праздника запланирован настоящий ягодный праздник для детей и взрослых. Его организатор Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана и НО «Курганский городской фонд развития предпринимательства».

Участие в интересном и вкусном конкурсе примут представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и студенты-кондитеры.

Курганский «Ягодный бум!» пройдет по нескольким номинациям:

«Праздник пирога» — лучший пирог с ягодной начинкой;

«С пылу с жару» — вареники, блинчики с ягодной начинкой;

«Сластена» — лучшее плодово-ягодное кондитерское изделие (конфеты, пирожное, кексы, пастила, джем, варенье и пр.);

«Ягодный бриз» — безалкогольные напитки из ягод.

Основное правило конкурса — использовать в кулинарных шедеврах только местное сырье.

Будет ли «праздник живота» бесплатным для горожан или ударит по карману, пока не сообщается. Как показывает практика, за дегустацию хоть и символическую, но плату придется отдать.