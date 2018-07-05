Ещё
Курганцев ждет Ягодный бум и Праздник пирога
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курганцев ждет Ягодный бум и Праздник пирога 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Ароматными ягодными пирогами, кексами, варениками и блинчиками с ягодной начинкой курганцев угостят на Дне рождении города, 25 августа. В программе праздника запланирован настоящий ягодный праздник для детей и взрослых. Его организатор Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана и НО «Курганский городской фонд развития предпринимательства».
Участие в интересном и вкусном конкурсе примут представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и студенты-кондитеры.
Курганский «Ягодный бум!» пройдет по нескольким номинациям:
«Праздник пирога» — лучший пирог с ягодной начинкой;
«С пылу с жару» — вареники, блинчики с ягодной начинкой;
«Сластена» — лучшее плодово-ягодное кондитерское изделие (конфеты, пирожное, кексы, пастила, джем, варенье и пр.);
«Ягодный бриз» — безалкогольные напитки из ягод.
Основное правило конкурса — использовать в кулинарных шедеврах только местное сырье.
Будет ли «праздник живота» бесплатным для горожан или ударит по карману, пока не сообщается. Как показывает практика, за дегустацию хоть и символическую, но плату придется отдать.
Уральский меридиан: последние новости
В Кургане добровольцы разыскивали пропавшего рыбака На Фестивале рыжих для тагильчан выступит «Борис Грим и братья Грим» В Ноябрьске мужчина открыл купальный сезон раньше срока и погиб
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее20
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»3
Как живется дочке геев-миллионеров93
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение