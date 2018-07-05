Нам кризис нипочем

На днях американские аналитики заявили об угрозе повторения мирового кризиса 1997–1998 годов.

Уж не знаю, как эксперты отнесутся к этому предупреждению, но вот русского человека, считаю, этим пугать не стоит.

Прекрасно помню те годы, несмотря на юный тогда возраст. У родителей мгновенно возникли проблемы с работой, а как следствие — с деньгами. Но выжили, перетерпели. Как выжили и в начале 1990-х, когда в одночасье рухнула страна, привычный уклад жизни. Нашли выход. Кто во что горазд, но нашли.

Как и вся страна. Так что нечего нас пугать кризисом! Все равно что-нибудь, да придумаем: как заработать, как жить, растить детей. Не благодаря, а вопреки всему, всем бедам назло. Нет, не сломать нас. И потом, если подумать — мы же перманентно живем в каком-то кризисе — то рубль слабый, то рубль сильный, то проблемы перепроизводства, то проблемы недопроизводства.

Не привыкли мы, чтобы все было легко, просто и понятно. Поэтому и переживаем все кризисы. Будь они личные или мировые.