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Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон рассказала о наслаждении от мазохизма
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Вокалистка Garbage Ширли Мэнсон рассказала о наслаждении от мазохизма 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Шотландская певица и актриса Ширли Мэнсон, известная как лидер рок-группы Garbage, рассказала о том, как полюбила причинять себе боль и как это превратилось в манию, с которой ей пришлось бороться. Ее слова передает The New York Times.
Исполнительница поведала, что в подростковом возрасте имела беспорядочные половые связи и употребляла наркотические вещества, но в определенный момент завела постоянного сексуального партнера. Мужчина начал изменять ей, и, после очередной ссоры, она взяла перочинный нож, который всегда носила с собой, и сделала несколько порезов на своей лодыжке.
«В тот момент я почувствовала себя неприкасаемой и могущественной. Я всем управляла. Более того, я испытала теплую волну комфорта и облегчения. Облегчения от ярости и беспомощности», — вспомнила Мэнсон.
«Проблема с любым причинением вреда себе — как только ты даешь себе волю, то начинаешь совершенствовать навык. Я начала делать это регулярно. Порезы становились глубже. Я скрывала шрамы под колготками и никогда никому об этом не рассказывала», — отметила певица.
По словам Мэнсон, ее болезненное увлечение на время исчезло, когда она оборвала нездоровые отношения и нашла любящего человека. Желание причинить себе боль вернулось к артистке намного позже, во время гастрольного тура Garbage. «Мне пришлось силой преодолевать раздражение и разрушительное чувство того, что я неполноценна», — призналась она.
Мэнсон подчеркнула, что в то время для людей с ее проблемой не существовало специальных групп поддержки и ей приходилось разбираться во всем самостоятельно. Певица добавила, что теперь избегает причинять себе боль, окружая себя заботящимися о ней людьми и стараясь заниматься вещами, которые приносят ей счастье.
Ширли Мэнсон сыграла в сериале «Терминатор: Битва за будущее». Вместе с Garbage артистка выпустила семь студийных альбомов.
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