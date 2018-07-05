Энрике Иглесиас изобразил кита

Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) выложил в Insta домашнее видео, показав поклонникам, как он проводит время со своей дочерью Люси. Они вместе плавали в бассейне, где девочка выглядела совершенно очаровательно в розовом купальнике и такого же цвета шапочке.

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4 Июл 2018 в 10:25 PDT Люси постоянно смеялась, когда Энрике делал все возможное, чтобы изобразить кита, пытаясь выпускать воздух в воду, как морские гиганты, и корча рожицы для развлечения шестимесячной крохи. «Счастливого 4 июля», — написал он в комментарии.

Певец постоянно выкладывает видео и фото близнецов, матерью которых является его спутница на протяжении многих лет Анна Курникова . Паре долго удавалось скрывать беременность Анны, и их поклонники были немало удивлены, когда она родила близнецов в декабре. Мальчика назвали Николасом.

Энрике и Анна встретились на съемках клипа певца в 2001 году и с тех пор не разлучались. В прошлом году, давая интервью изданию The Sun, певец сказал: «Мы просто счастливы. Наступает момент, когда ты находишься вместе с кем-то так долго, что вы будто уже состоите в браке. Единственная разница в том, что мы не стояли возле алтаря».

Энрике признался в том, что не считает официальный брак способным изменить что-либо. «Может быть, это потому, что мои родители разведены, но я не думаю, что можно любить кого-либо больше из-за куска бумаги», — сказал он.