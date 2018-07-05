Ещё
Энрике Иглесиас изобразил кита
Далее:
Читайте также:
Ещё

Энрике Иглесиас изобразил кита 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) выложил в Insta домашнее видео, показав поклонникам, как он проводит время со своей дочерью Люси. Они вместе плавали в бассейне, где девочка выглядела совершенно очаровательно в розовом купальнике и такого же цвета шапочке.
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
4 Июл 2018 в 10:25 PDT  Люси постоянно смеялась, когда Энрике делал все возможное, чтобы изобразить кита, пытаясь выпускать воздух в воду, как морские гиганты, и корча рожицы для развлечения шестимесячной крохи. «Счастливого 4 июля», — написал он в комментарии.
Певец постоянно выкладывает видео и фото близнецов, матерью которых является его спутница на протяжении многих лет Анна Курникова. Паре долго удавалось скрывать беременность Анны, и их поклонники были немало удивлены, когда она родила близнецов в декабре. Мальчика назвали Николасом.
Мама Энрике, Исабель Прейслер, сказала тогда: «Энрике невероятно счастлив».
Энрике и Анна встретились на съемках клипа певца в 2001 году и с тех пор не разлучались. В прошлом году, давая интервью изданию The Sun, певец сказал: «Мы просто счастливы. Наступает момент, когда ты находишься вместе с кем-то так долго, что вы будто уже состоите в браке. Единственная разница в том, что мы не стояли возле алтаря».
Энрике признался в том, что не считает официальный брак способным изменить что-либо. «Может быть, это потому, что мои родители разведены, но я не думаю, что можно любить кого-либо больше из-за куска бумаги», — сказал он.
Клео.Ру: последние новости
Православные посты 2018 года Егор Крид - инстаграм: фото 2018 Сила любви «Во власти стихии»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее20
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»3
Как живется дочке геев-миллионеров93
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение