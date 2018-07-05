Как удалить побелку с потолка

Ремонт квартиры включает в себя множество различных приемов и этапов. В зависимости от поставленных целей и имеющихся планов, они могут быть как типовыми, стандартными, так и необычными, уникальными, разработанными под индивидуальные задачи. Однако существуют унифицированные действия, которых при всем желании не удастся избежать. К ним, например, относится подготовка пола, стен и потолка к дальнейшим работам.

Удаление извести или мела с потолка и стен — не прихоть, а необходимость: наличие старого слоя снижает прочность сцепления нового материала. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что, во-первых, новая краска будет ложиться неровно, а, во-вторых, местами вздуваться или даже отслаиваться. Ремонт придется переделывать полностью, а это лишняя трата времени, материалов и денег.

Снять старую побелку с потолка — задача не из легких, особенно если нанесена она была в несколько слоев. Нужно подойти к этому процессу ответственно, чтобы получить качественный результат. Разумеется, речь идет не о тех случаях, когда установлен подвесной потолок или были использованы современные отделочные материалы, а о тех домах, где до сих пор сохранились потолки с побелкой известью или мелом.

Чтобы работа протекала интенсивно, дабы не отвлекаться на разные мелочи, нужно заранее запастись необходимым инструментом. Вам понадобится:

— полиэтиленовая пленка.

Без нее не обойтись, так как во время ремонта образуется много мусора, появится пыльный слой, состоящий из мельчайших частиц старых отделочных материалов. Пленкой нужно будет тщательно укрыть весь пол и оставшуюся мебель, если нет возможности ее удалить совсем.

— шпатель.

Лучше всего взять инструмент среднего размера с заостренным концом. Можно приготовить сразу два или три разных шпателя — в процессе производства работ поймете, с каким работать удобнее и быстрее.

— распылитель.

Одним из основных действий при снятии побелки с потолка станет увлажнение рабочей поверхности. При наличии пульверизатора для комнатных растений вполне можно обойтись им, а не приобретать его специально.

— губка из поролона.

— чистая ветошь.

— горячая вода.

— стремянка.

Конечно, можно обойтись без нее, и использовать для своих целей обеденный стол. Но, в таком случае, его нужно будет сначала укрыть старой скатертью или большой плотной тряпкой, а сверху застелить полиэтиленом.

Также вам обязательно потребуются средства индивидуальной защиты:

— респиратор.

Он необходим в связи с тем, что работы будут проводиться с сухой побелкой, которая, если не принять превентивных мер, начнет проникать глубоко в легкие.

— защитные очки, которые спасут глаза от попадания в них различных мелких фракций.

— перчатки.

— косынка.

— удобная обувь и одежда.

Движения не должны быть стеснены, однако слишком свободная роба тоже будет мешать.

После того, как вы запаслись необходимым арсеналом рабочих инструментов и средств индивидуальной защиты, можно приступать к непосредственным действиям.

1. Первым делом не забудьте укрыть все поверхности, желательно вместе с окнами, плотным полиэтиленом. Закрепить пленку проще всего при помощи скотча.

2. Возьмите поролоновую губку, обильно смочите ее теплой водой и начините протирать ею потолок до полного устранения мелового слоя. Вместо губки можно воспользоваться пульверизатором.

3. Если слой нанесенной побелки оказался весьма плотным, то придется вооружиться шпателем и устранять известь или мел с его помощью.

4. Настоятельно не рекомендуется удалять шпателем побелку «всухую».

5. Работы нужно начинать с небольшого участка от угла, а затем продолжать движение к середине помещения.

Если после первого прохождения останутся не освобожденные от старого отделочного материала куски поверхности, то их следует повторно обильно смочить поролоновой губкой, а потом снова попытаться счистить шпателем.

Описанный способ является самым простым в исполнении и доступным каждому.

Однако существуют варианты, при которых он не возымеет должного эффекта. Например, когда слой побелки слишком велик. Тогда можно попробовать поступить следующим образом:

1. Приготовить специальный мыльный раствор.

Для этого потребуется сода, мыло и вода. На 10 литров воды потребуется 5 столовых ложек соды и 2 столовые ложки мыльной стружки. Ингредиенты тщательно перемешиваются, образуя необходимую жидкую смесь.

2. Взять поролоновую губку, смочить ее полученным раствором и небольшими кусками удалять побелку.

Чтобы быстро не загрязнить полученную жидкость, лучше всего наливать ее небольшими порциями в отдельную посуду по мере необходимости.

Есть еще один вариант раствора, который поможет избавиться от старой побелки: берется 1 часть соли и 3 части соды, разбавляется 5 литрами воды.

Соль и соду можно заменить смесью, состоящей из 1 столовой ложки уксуса и моющего средства для посуды, разведенную также 5 литрами воды.

Полученную жидкость нужно использовать сразу после приготовления. Ею тщательно пропитывают потолок — используя пульверизатор или поролоновый валик. Затем делают паузу на 12-15 минут, после чего разбухшую побелку без труда снимают шпателем, а остатки удаляют жесткой щеткой или даже обычной губкой.