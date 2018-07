Чисто британская франшиза. Правда, у этой истории продолжение есть, а предыстории так и нет. С низкопробными сериалами так и бывает. Когда сценарист тонет в собственных фантазиях, он вводит свежих персонажей. Иной раз и сам не знает, зачем. Знает только, что нужно оживить сюжет. И ведь на мгновение показалось, будто это что-то новенькое. Но нет — «Новичок». Удивляет лишь одно. Как они сразу-то не догадались? Ну да — не Солсбери. Но Эймсбери — в 15-ти минутах. Любому мало-мальски сведущему человеку их бы хватило, чтобы понять, что к чему.

Тем более, эти двое (он — 45-ти лет, она — 44-х) имели очень важное качество, прямо указывающее на их связь со Скрипалями — они тоже были Москве совсем неинтересны. Хуже того — неизвестны. Что еще нужно, чтобы заподозрить ее в стремлении испортить им жизнь? Но с субботы несчастных «откачивали» от передозировки наркотиками. Хорошо, потом пошло по накатанной, как по газу. В среду утром полиция объявила об отравлении мужчины и женщины. А вечером она уже знала, чем. Сообщили бы нам 30 июня, мы бы и тогда за них сказали: дважды два — четыре, А234. Наш след.

Впрочем, с Россией они это дело и сейчас не связывают. Со Скрипалями объединили — и только. При этом Скотланд-Ярд уверяет, что этот «Новичок» из другой партии. Неправда. Партия та же. Это просто тори в повторе. Но по-своему, они правы. На их языке партия — это party. А party — это же еще и шоу. А шоу — что? Must Go On. И это — высший пилотаж. Ведь только шут экстра-класса не боится выглядеть глупо. С одной и той же репризой. Шеф МВД Саджид Джавид объявил, что инцидент в Эймсбери произошел вслед за «безрассудным и варварским нападением» в Солсбери. Разве это не смешно?