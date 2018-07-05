«Новичок. 2». Сиквел без приквела, или Тори — в повторе

Чисто британская франшиза. Правда, у этой истории продолжение есть, а предыстории так и нет. С низкопробными сериалами так и бывает. Когда сценарист тонет в собственных фантазиях, он вводит свежих персонажей. Иной раз и сам не знает, зачем. Знает только, что нужно оживить сюжет. И ведь на мгновение показалось, будто это что-то новенькое. Но нет — «Новичок». Удивляет лишь одно. Как они сразу-то не догадались? Ну да — не Солсбери. Но Эймсбери — в 15-ти минутах. Любому мало-мальски сведущему человеку их бы хватило, чтобы понять, что к чему.

Тем более, эти двое (он — 45-ти лет, она — 44-х) имели очень важное качество, прямо указывающее на их связь со Скрипалями — они тоже были Москве совсем неинтересны. Хуже того — неизвестны. Что еще нужно, чтобы заподозрить ее в стремлении испортить им жизнь? Но с субботы несчастных «откачивали» от передозировки наркотиками. Хорошо, потом пошло по накатанной, как по газу. В среду утром полиция объявила об отравлении мужчины и женщины. А вечером она уже знала, чем. Сообщили бы нам 30 июня, мы бы и тогда за них сказали: дважды два — четыре, А234. Наш след.

Впрочем, с Россией они это дело и сейчас не связывают. Со Скрипалями объединили — и только. При этом Скотланд-Ярд уверяет, что этот «Новичок» из другой партии. Неправда. Партия та же. Это просто тори в повторе. Но по-своему, они правы. На их языке партия — это party. А party — это же еще и шоу. А шоу — что? Must Go On. И это — высший пилотаж. Ведь только шут экстра-класса не боится выглядеть глупо. С одной и той же репризой. Шеф МВД Саджид Джавид объявил, что инцидент в Эймсбери произошел вслед за «безрассудным и варварским нападением» в Солсбери. Разве это не смешно?

Хотя не обошлось и без действительно веселых находок. «Остерегайтесь поднимать любые неизвестные или изначально опасные предметы, такие как иголки и шприцы», — предупредила главврач Англии Салли Дэвис. А так, успокоила она, не страшно, риска заражения нет. Молодец. Выразила весь их четырехмесячный бред всего в двух словах. Шприцы — и не страшно. То есть, сами признают, что главное — не наколоться. Паре из Эймсбери не повезло. Подцепили-то «заразу», по слухам, в Солсбери. В том же парке, который спецслужбы вроде бы вылизали. Потом еще. И еще. И так с марта по июнь.

Плохо лизали? Или им опять что-то подбросили? А может, это черный кот, что жил у Скрипалей? Послал им кто-то яду, а может и не яду, а, может быть и гречки, размером с полкило. А кот — не промах этот. Взял быстро лапы в лапы и ну к дверям метнулся, а может и в окно. И ведь скотина эта ушла же от геенны в отличье от товарища и парочки свиней. Он шел по сельской местности, ища себе компанию, чтоб где-то под орешником всем вспомнить Скрипалей. Идею этой сказки, а может, и не сказки, поймет не только взрослый. Спросите у детей. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где проблемы с Brexit'ом или Тереза Мэй

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