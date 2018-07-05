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СМИ: две лодки с 130 туристами перевернулись у берегов Таиланда
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СМИ: две лодки с 130 туристами перевернулись у берегов Таиланда 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ТАСС, 5 июля. Две лодки, на борту которых находились более 130 туристов, попали в шторм и перевернулись у берегов острова Пхукет.
Об этом сообщила в четверг местная газета Phuket News.
На месте происшествия идут спасательные операции.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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