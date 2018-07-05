Ещё
СМИ: две лодки с 130 туристами перевернулись у берегов Таиланда
Далее:
Читайте также:
Найти
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
СМИ: две лодки с 130 туристами перевернулись у берегов Таиланда
ТАСС
1 час назад
Женский форум
Фото:
Федеральное агентство политических новостей
ТАСС
, 5 июля. Две лодки, на борту которых находились более 130 туристов, попали в шторм и перевернулись у берегов острова Пхукет.
Об этом сообщила в четверг местная газета Phuket News.
На месте происшествия идут спасательные операции.
Читать ещё •••
ТАСС: последние новости
Засухи и войны привели к росту числа ранних браков в Кении и Судане
Астраханские власти ожидают роста урожая арбузов до 260 тыс.тонн
Дзагоев надеется, что сборная России покажет свою игру в матче с хорватами на ЧМ-2018
Женский форум
Ещё 4 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
20
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»
3
Как живется дочке геев-миллионеров
93
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье
Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды
Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение