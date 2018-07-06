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Названа возможная причина ожирения у детей
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Названа возможная причина ожирения у детей 

Ридус 1 час назад
Фото: N+1
Группа исследователей из Гарвардского университета провела исследование, в ходе которого выяснилось, что у женщин, которые ведут здоровый образ жизни, дети менее склонны к ожирению.
Проблема детского ожирения давно волнует ученых. С годами число детей с лишним весом постоянно увеличивается. Например, по данным ВОЗ, в 2010 году в России 32% мальчиков и 18% девочек страдали от ожирения.
Более ранние работы, посвященные ожирению у детей, показывали, что здоровье и образ жизни матери во многом отражается и на здоровье ребенка. Если женщина часто употребляет алкогольные напитки и курит, ее ребенок с большой вероятностью будет иметь проблемы с лишним весом.
В новой работе ученые решили провести комплексное исследование, в котором учитывались все факторы здоровья матери и образа жизни ребенка.
Авторы проанализировали данные опросов Nurses' Health Study II (NHSII) и Growing Up Today Study (GUTS), в которых собрана информация о 24,3 тысячах детей в возрасте 9−14 лет, родившихся у 16,9 тысяч женщин, проживающих в США.
Участники опроса ответили на вопросы о своем состоянии здоровья, а также о здоровье их детей, образе жизни, уровне физической активности, а также о вредных привычках. Также женщины рассказали о своем рационе питания и о качестве покупаемых продуктов.
В ходе исследования ученые выделили пять факторов образа жизни, которые могут быть связаны с риском развития у детей хронических заболеваний, в том числе ожирения.
В их вошел индекс массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9, воздержание от курения, умеренное употребление алкоголя, как минимум 150 минут физической активности в неделю и здоровое питание. Если участники опроса выполняли хотя бы один пункт, им ставили 1 балл.
Также ученые учли возраст, хронические болезни, уровень дохода и образование женщин. Оказалось, что риск ожирения был на 56% ниже у тех детей, чьи матери имели нормальный индекс массы тела, а у тех, чьи матери не курили, вероятность ожирения была ниже на 31%.
Дети женщин, которые придерживались всех пяти здоровых привычек, имели на 75% меньший риск развития ожирения по сравнению с теми детьми, чьи матери не придерживались ни одной здоровой привычки.
Ученые отмечают, что их исследование носит скорее наблюдательный характер, так как на ожирение ребенка могут влиять и другие факторы. Например, калорийные обеды в школе или лагере, чрезмерное употребление сладкого и несоблюдение правильного рациона в обычной жизни.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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