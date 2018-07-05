Джиджи Хадид ответила хейтеру, который назвал ее отношения с Зейном фейковыми

За глаза недоброжелатели Джиджи Хадид могут говорить что угодно, но пусть только попробуют сказать то же самое ей в лицо. На днях супермодель показала, что может постоять и за себя, и за своего бойфренда: один из пользователей Instagram опубликовал коллаж с Джиджи и Зейном, из которого следует, что она ему и не девушка вовсе, и не забыл отметить звезд на том же фото.

«Все, что Джиджи делает, она делает исключительно ради пиара, — гласила подпись к снимку. — То же самое касается их с Зейном отношений. Видите? Он на нее даже не подписан! О чем мы вообще говорим? Сложно представить себе кого-то более неискреннего, чем Джиджи и ее мальчик для саморекламы».

Обычно модель не обращает внимания на подобные заявления (да и за каждым, в конце концов, не уследишь), но тут неожиданно вступила в дискуссию с обидчиком. «Ребята, вы отмечаете меня на подобных фото каждый день. Прошу вас, остановитесь. Это просто негатив, и у меня не возникает никаких эмоций при этом — я знаю, как прекрасен мир и как много в нем интересных занятий для каждого. Куда более интересных, чем обсуждать отношения двух людей, о которых вы не знаете ровным счетом ничего и, скорее всего, никогда не увидите их вживую», — прокомментировала Хадид.

Мысль о том, что Зейн и Джиджи пытаются привлечь побольше внимания к новому альбому музыканта, у поклонников действительно возникала. Очень уж внезапным было расставание влюбленной парочки, которая вместе позировала на обложке Vogue и считалась одной из самых крепких! Правда, продлился разрыв недолго — всего спустя месяц после громкого заявления Зейна заметили выходящим их апартаментов Джиджи в Нью-Йорке, а теперь певец и вовсе открыто рассказывает об их совместных планах на будущее.

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