«Он вытатуировал мои глаза на груди»: Хадид наконец ответила на слухи о фейковом романе с Маликом

Супермодель Джиджи Хадид наконец ответила на слухи о том, что встречается с музыкантом Зейном Маликом только ради пиара и о том, что он никогда не зафолловит Instagram.

Годами Джиджи Хадид и Зейну Малику приходится терпеть пересуды о том, что якобы они встречаются только ради хайпа в прессе. Наконец Джиджи решила ответить, выбрав своей целью Instagram-аккаунт @exposingfakeeasszigiii. В новом посте на странице написано, что их роман — просто промо, и Зейн никогда не подпишется на Instagram Джиджи.

— резко ответила хейтерам Джиджи.

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Фото:Instagram