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«Он вытатуировал мои глаза на груди»: Хадид наконец ответила на слухи о фейковом романе с Маликом
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«Он вытатуировал мои глаза на груди»: Хадид наконец ответила на слухи о фейковом романе с Маликом 

WMJ.ru 50 минут назад
Фото: WMJ.ru
Супермодель Джиджи Хадид наконец ответила на слухи о том, что встречается с музыкантом Зейном Маликом только ради пиара и о том, что он никогда не зафолловит Instagram.
Годами Джиджи Хадид и Зейну Малику приходится терпеть пересуды о том, что якобы они встречаются только ради хайпа в прессе. Наконец Джиджи решила ответить, выбрав своей целью Instagram-аккаунт @exposingfakeeasszigiii. В новом посте на странице написано, что их роман — просто промо, и Зейн никогда не подпишется на Instagram Джиджи.
— резко ответила хейтерам Джиджи.
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Фото:Instagram
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