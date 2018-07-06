Суд освободил мать двоих детей от наказания за поддельные документы о прописке

«Суд прекратил уголовное дело и освободил от уголовной судимости, — рассказал адвокат самарской палаты адвокатов Василий Гурко. — Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей».

Напомним, перед судом предстала Ольга Ильичева. Она с мужем и двумя детьми приехала жить в Самару из Казахстана в 2016 году. Дочку надо было устраивать в школу, а сына — в детский сад. Родители искали работу.

"Везде требовались регистрация и прописка, — рассказала Ольга на суде. — Мы сняли себе квартиру на Революционной. Но хозяин жилья нас регистрировать не хотел. Тогда мы с помощью риелторских компаний стали искать жилье, владельцы которого нас бы у себя зарегистрировали. Но повторялось одно и то же: мы приходили смотреть квартиру, а хозяева нам говорили: нет, мы вас не пропишем!"

В итоге Ольга стала искать объявления в интернете. Нашлась фирма по запросу в соцсети. Ольга списалась с администратором сообщества, неким Дмитрием.

"Он сказал, что у них есть база владельцев жилья, которые готовы регистрировать у себя людей, — вспоминает Ольга. — И сказал, что от меня нужны данные документов нашей семьи. Владелец нас у себя пропишет, а нам привезут справки".

Справки Ольге действительно привезли: о регистрации мужа, Ольги и двух детей в квартире на ул. Арцыбушевской. Курьеры забрали у женщины 6 тыс. руб. за мужа и 7 тысяч — за Ольгу и детей.

"А потом мы купили квартиру, тоже на Революционной, и пошли в паспортный стол прописываться, — вспоминает женщина. — Сотрудница нашу прописку на Арцыбушевской проверила по базе и не увидела. Пошла советоваться с начальником. Потом они оба вышли и сказали нам — срочно идти в полицию, мол, там разберутся".

Ольга и пошла в полицию, показала документы о регистрации. Полицейские посмотрели и сказали, что документы поддельные. Возбудили уголовное дело в отношении Ольги. В итоге женщина пошла под суд.