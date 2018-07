Личная жизнь Рианны

Рианна , известная певица бардовского происхождения работающая в ритм-энд-блюз и поп жанре. Дебютная работа исполнительницы «Music of the Sun» выпущенная в 2005 году вмиг стала популярной. Ее альбом вошел в десятку лучших, копии разлетались миллионными тиражами. У поп дивы много поклонников по всему миру. Всем им интересна не только ее биография, но и факты личной жизни. Музыка не единственное пристрастие Рианны. В 2006 году, состоялся ее дебют в кино. Ей не всегда доставались главные роли, но, несмотря на это, фильмы с ее участием имели успех у зрителей.

Биография и детство

Рианна, настоящее имя Робин Рианна Фенти, родилась 20 февраля 1988 года в Сент-Майкл в небольшом городке на Барбадосе омываемым Карибским морем. Родители девочки не имели никакого отношения к творчеству. Мама бухгалтер, а папа инспектор торгового склада. Рианна не единственный ребенок в семье. Есть еще братья и оба младше ее. Детство детей нельзя назвать счастливым. Они часто становились невольными свидетелями ссор между родителями. Глава семейства увлекался наркотиками, что и становилось причиной скандальных разборок. Больше всего доставалось Рианне, она все пропускала через себя.

Девочку мучили сильные приступы головной боли. Поначалу даже подозревали, что она страдает онкологическим заболеванием, но, к счастью диагноз не подтвердился.

Когда девочке исполнилось 14 лет, родители развелись. В тот момент семья почувствовала одновременно облегчение и разочарование. С уходом отца из семьи, финансовое положение, которое и так-то оставляло желать лучшего, стало совсем плачевным. В доме часто не хватало денег на самое необходимое, девочке приходилось помогать отцу вести торговлю. Часть вырученных средств ей разрешали тратить на сладости. Она искала точки, где можно купить их дешевле и перепродавала в школе. Музыка — единственное, что приносило ребенку радость,

Родители заметили в дочери творческий потенциал, когда та была совсем маленькой. В 3 года она чистым голоском запела колыбельную, а в 7 исполнила с соседским мальчиком на два голоса песню Алладина. С этого все и началось.

Начало творческого пути

В Рианне, девочке с непростой биографией, от рождения просматривался творческий потенциал. Она мгновенно улавливала чувство ритма, с юного возраста занимаясь танцами при учебном заведении. А несколько позже, ей пришла в голову идея собрать школьный коллектив, в котором она была вокалисткой.

Юная особа с детства мечтала стать знаменитой певицей, добиться успеха в карьере и личной жизни, чтобы помогать семье. Девушка понимала, что для этого нужно много работать:

посещение кружков самодеятельности;

участие в конкурсах и фестивалях;

мюзиклах и конкурсах красоты.

Все это стало неотъемлемой частью ее жизни.

Природа подарила темнокожей девушке яркую внешность, благодаря чему она стала «Мисс школы» в 2004 году.

Музыкальная деятельность

История Рианны, напоминает сказку. Однажды, на остров, где жила семья девушки, приехал отдохнуть известный продюсер Ивэн Роджерс. Будущая певица, несмотря на дрожь в коленях, все-таки решилась пойти к нему на прослушивание, понимая: сама судьба дала ей уникальный шанс. Она исполнила композицию «Emotion» и попала в точку. Роджерс, за плечами которого опыт работы с настоящими звездами среди которых: Род Стюарт Кристина Агилера , был приятно удивлен. Он сразу разглядел в юной девочке огромный творческий потенциал и пригласил в Америку для записи демо-материала. С этого момента начинается творческая биография девушки. Впрочем, этот поворот событий меняет все, включая и личную жизнь.

Впереди тяжелая кропотливая работа в студии. Записи были разосланы по всем рекординговым компаниям. Так о начинающей певице узнал популярный рэпер Jay-Z. С этим человеком Рианна сотрудничает до сих пор.

Через два года, в свет выходит первая композиция «Pon de Replay» и тут же становится хитом всех мыслимых и немыслимых хит-парадов. Популярность обрушилась на Рианну, когда ей едва исполнилось 17 лет.

Песня «If It's Lovin' That You Want» повторила успех первой композиции. У молодежной певицы Рианны появляются поклонники, желающие увидеть ее выступление на сцене. 2005 год был тяжелым и одновременно успешным. В конце лета выходит ее первый альбом, бьющий все рекорды по продажам. Так девушка становится популярна не только на своей родине, но и во всем мире.

В это время она отправляется в первое гастрольное турне. Сначала девушка выступает с Гвен Стефани , выходя на сцену в перерывах между ее исполнением. А сольные концерты ждут впереди.

Творческая биография Рианны была бы неполной, без упоминания важной детали: оказывается, девушка является композитором некоторых своих песен. Личная жизнь певицы, как и полагается известной личности — постоянно под прицелом папарацци.

Дискография певицы:

2005 — «Music of the Sun»

2006 — «A Girl like Me»

2007 — «Good Girl Gone Bad»

2009 — «Rated R»

2010 — «Loud»

2011 — «Talk That Talk»

2012 — «Unapologetic»

2016 — «Anti»

Фильмы с участием Рианны Робин

Безупречная внешность Рианны привлекла внимание рекламных агентств. Компании «NIKE» и «Miss Bisou» заключают с ней контракт. Отчасти это послужило толчком к началу актерской карьеры, и вскоре появляются фильмы с ее участием.

Ее дебют в кино состоялся в 2006 году:

«Добейся успеха» — там начинающая актриса играет саму себя;

«Лас-Вегас»;

«Подстава».

Появление в этих сериалах, несомненно, обрадовало ее поклонников. Фильмы с ее участием имели огромный успех у зрителей.

История личной жизни

Публичным личностям приходится нелегко. Их личная жизнь постоянно находится под прицелом фото и видео камер. Рианна, девушка, с интереснейшей биографией добившаяся всего, о чем многие могут только мечтать — не исключение.

Певица старается уходить от подобных разговоров, но популярность, накладывает определенный отпечаток. Как она не старалась, ей не удалось скрыть от любопытных глаз роман с рэпером P Diddy. Их отношения стремительно начались и так же быстро закончились. Потом в прессу просочилась информация о романе певицы с афроамериканским коллегой по цеху Крисом Брауном начавшемся в 2008 году.

Если верить желтой прессе, он жестоко избил Рианну прямо в салоне своего автомобиля и, побоявшись ответственности, покинул место преступления. Девушка, помня страдания своей матери которой приходилось испытывать подобное, не простила обидчика.

Браун предстал перед судом и получил 5 лет условно.

Спустя два года он извинился перед певицей и предложил возобновить отношения. В знак раскаяния он сделал на шее татуировку с изображением избитой им Рианны.

Она приняла извинения, но жить с человеком, причинившим ей физическую и моральную боль, отказалась. Предпочитая строить личную жизнь без него. В знак примирения музыканты записали совместную композицию «Birthday Cake».

Рианна тяжело перенесла разрыв с Крисом Брауном. Она даже сделала на теле тату в виде маленьких пистолетов. А на ключице запечатлена надпись «Never a failure, always a lesson». В переводе фраза звучит так: «Не ошибка, но урок».

Частое появление Рианны в сопровождении Леонардо Ди Каприо в 2015 году, не осталось без внимания журналистов, которые тут же заговорили об их романе. Однако ошибочка вышла. С Лео, девушка давно дружит и только. Романтические отношения в тот период у нее были с другом Лео, Ричи Акивой, известным владельцем сети ночных клубов.

Но и этот роман канул в лету. В 2016 году певица и актриса стала встречаться с рэпером Дрейком, а спустя год их отношения тоже изжили себя. В 2017 году журналистам удалось запечатлеть поп диву в компании Хасана Джамиля, миллиардера из Саудовской Аравии.

Биография Рианны полна событиями. Известно, что в 2017 году, она дебютировала в качестве дизайнера, представив линейку спортивной одежды «Fenty x Puma».