Супер Марио из Чили вытащит таиландских детей из пещеры

Король Таиланда Рама X потребовал в кратчайшие сроки поднять детей из пещеры. В затопленном подземном лабиринте детская футбольная команда вместе с тренером — всего 13 человек — находятся уже около двух недель. В операции участвуют не только местные спасатели. Украина и другие страны отправили подмогу. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Марины Ермаченковой.

Бур вгрызается в скалу. Спасатели работают молча и слаженно. Была бы их воля, они бы здесь камня на камне не оставили, а приходится булыжники на руках носить, как младенцев. Обвал — это худшее, что может сейчас случиться. Внизу 13 пленников. Столько же длится и спецоперация. А пещера по-прежнему не спешит отпустить добычу.

Спасатели пытались пробурить скважину, чтобы вытащить детей. И вроде все получалось. Но слой гранита оказался не по зубам. Подземный лабиринт спасатели всего мира изучили вдоль и поперек. Сначала плутали, теперь же сами опутывают тоннели специальными канатами. Путеводные нити станут дорогой жизни. Это единственный шанс в мутной воде не сбиться с пути.

«Трудность этого подводного спасения в том, что требует очень высокопрофессионального оборудования и обучения. Даже для наших дайверов, которые все знают и умеют. Что уже говорить о маленьком ребенке, у которого нет никакого опыта», — указал спасатель из Китая Тян Сяолун.

Надо принимать решение время стремительно утекает, как подземная река в этих пещерах. Одни говорят: мол, вот-вот прибудет новая волна, и детям придется нырять с аквалангом. Но никто из них этому просто не обучен, поэтому перспективы не радужные. Поэтому готовят и план Б.

«Мы мобилизуем около 20-30 команд для осмотра джунглей. Они будут искать другие возможные входы в пещеру», — заявил губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осотханакорн.

Спасательная операция давно перестала быть чисто таиландской. Здесь британские дайверы, военные из США. Есть даже добровольцы — граждане Украины. Вот эти фотографии в соцсетях разместил украинский дайвер Всеволод Коробов. Он вместе со всеми пытается сейчас спасти детей.

Слова поддержки летят со всего мира. Этот пламенный привет прямиком из Чили. Шахтер Марио Сепульведа, прозванный «Супер Марио», один из тех, кто в 2010 году провел 70 дней под землей. Марио верит, что ему удалось тогда спастись, то и таиландским детям обязательно повезет.

«Мы молимся за каждого из вас, за каждую из семей и за этих детей», — сказал чилийский шахтер Марио Сепульведа.

Дети подземелья в этой спецоперации, конечно ничего не решают. Их обогрели, спустили еду и дали поговорить с родными. Потому улыбки вернулись на лица. Вместе с надеждой.

«Я в добром здравии», — говорит один мальчик. «У нас все хорошо», — заверил другой. «А я еще не передавал приветы», — посетовал третий.

Каждый день у ребят — сеанс связи со своими личными экспертами. Те, как скажут, так и будет. Нырять, значит, нырять. Ждать, значит, ждать. Мама плохого не посоветует.

«Я просто умираю, как хочу увидеть его. Ужасно скучаю и волнуюсь», призналась мать одного из школьников.

Накануне свою помощь в спасении детей коллегам из Таиланда предложили и в российском МЧС

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