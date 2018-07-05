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«Букводом» предлагает москвичам совершить путешествие в будущее
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«Букводом» предлагает москвичам совершить путешествие в будущее 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Зеленый киноклуб в парке «Сокольники» приглашает посмотреть на мегаполисы 2055 года.
— Часто каждый из нас строит планы на будущее и задумывается о том, как провести следующее лето или куда отправиться в очередное путешествие. Мы очень осознанно относимся к своему будущему, однако действительно ли это так? Задумывался ли кто-нибудь из вас о том, как будет выглядеть ваша жизнь через 50 лет? — так рассуждают организаторы зеленого клуба.
Участникам предложат погрузиться в атмосферу будущего, чтобы посмотреть, каким, по мнению режиссера фильма «Век глупцов», станет мир через 30 десятилетий, в частности города и уклад жизни людей в целом. Кинокартина поведает историю 6 людей, живших в начале текущего столетия, с точки зрения картины недалекого будущего, когда глобальное потепление запустит необратимые процессы, влияющие на жизнь человечества.
Начало просмотра 6 июля в 19 часов.
Чтобы принять участие, нужно предварительно зарегистрироваться по электронной почте: отправить ФИО и контактный номер телефона на эл. почту bookvodom@gmail.com, указав событие, которое вы хотите посетить.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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