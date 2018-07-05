Прямо сейчас Россия осваивает новые для себя формы патриотизма

«Есть ли лучший способ отметить 4 июля, чем это миленькое патриотическое эскимо?». Там так и было написано — «cute, patriotic ice pops». Тут я не выдержала и расхохоталась.

В принципе, ничего нового я для себя не открыла. Я подписана на многочисленные кулинарные паблики, и стало уже привычным, что ежегодно, приблизительно за неделю до Дня независимости США англоязычные из них заполняются тематическими рецептами, такими как торты в виде американского флага. И капкейки, украшенные кондитерской посыпкой в виде красных и голубых звезд. И красно-голубые леденцы. И корзиночки с кремом из маршмеллоу, окрашенные во все те же цвета американского флага. И многое-многое другое.

В общем, красный и голубой красители в эти дни льются рекой, также как сливки, крем-чиз и прочие продукты, выполняющие роль белого цвета в наполненных национальной символикой праздничных десертах.

Теперь вот бело-красно-голубое мороженое. Все бы ничего, но формулировка «миленькое патриотическое» меня добила — и я засмеялась в голос.

Потом я смеяться перестала, и наоборот задумалась о природе патриотизма — как в целом, так и в его специфически национальных проявлениях. А это в свою очередь навело меня на мысль, что прямо сейчас Россия осваивает новые для себя формы и проявления патриотизма.

Мы учимся патриотизму, как части обыденной жизни и радости, причем той, что без слез на глазах.

В России патриотизм всегда был делом сугубо серьезным, даже суровым, драматическим, а зачастую и трагическим. И подчеркнуто возвышенным. Такова уж специфика отечественной истории.

Патриотизм в России, он исторически про «пятилетку за три года», про «мы за ценой не постоим», про «работайте, братья». Патриотизм в России проявлялся — и по-прежнему проявляется — в преодолении, сверхусилии и подвиге. В том, как народ вставал плечом к плечу — в окопах, на великих стройках или в очередях на станциях переливания крови после очередного теракта.

Перед лицом очередного страшного испытания у людей возникало осознание, что у нас нет никого, кроме друг друга — и России. Благодаря этому единению все получалось — и победа в войне, и преодоление катастрофы, и подъем после падения.

Но прямо сейчас это понимание и чувство патриотизма в России обретает совершенно новую грань. Ту, в которой жизнь в России становится не вызовом для сильных духом и крестом остальных, а просто жизнью — нормальной жизнью в прекрасной стране. Не идеальной и беспроблемной, а просто самой лучшей — для тех, кто считает ее домом и родиной.

Мы обнаруживаем, что нас связывают не только вызовы, испытания и трагедии, но и множество хорошего, причем обыденно-хорошего.

Это ежедневный труд людей, благодаря чему строятся детские сады и мосты, дороги становятся лучше, а сервис качественнее. Россия обнаружила, что способна реализовывать грандиозные проекты без надрыва, штурмовщины и подвига.

Это праздники со старыми и появляющимися новыми традициями — оливье на Новый год, народная забава в виде ныряния в прорубь на Крещенье (вне зависимости от религиозной принадлежности), Бессмертный полк на День Победы, шашлыки на даче в День России и фестивали на день города.

Это и очереди в Третьяковку, и забитые под завязку трибуны футбольных матчей, и массовые гуляния по любому поводу, и просто заполненные детьми новенькие игровые площадки во дворах.

Россия открывает для себя патриотизм как чистую радость от счастья мирной и благополучной жизни в самой лучшей стране.

Кстати, возможно, именно тут стоит искать причины столь остро-негативной реакции на проходящий футбольный чемпионат со стороны известных кругов. Дело не в том, что в их глазах народ проявляет агрессивно-имперско-авторитарные настроения. Дело как раз в обратном.

Победы российской сборной (да и в целом, крайне успешное проведение чемпионата) — и общественную эйфорию по этому поводу — они могли б комментировать с ядовитым презрением, если бы те являлись суррогатом, призванным заменить отсутствие достижений в государственно-политической сфере.

Но ужас для неодобряющих как раз в том, что спорт для российского общества уже выведен за рамки политики и государственного престижа. Россия за последние годы всем все показала и доказала — и в политике, и в экономике, и в военной сфере. Так что ей нет необходимости, как еще не так давно, утешать себя спортивными успехами, чтобы подсластить пилюлю государственных поражений и национальных унижений.

Чемпионат для российского общества является ровно тем, что он есть — большим спортивным праздником. Грандиозным, важным, радостным, но просто спортивным праздником. И страна наслаждается им именно в данном качестве. А успех сборной выступает, безусловно, чрезвычайно приятным бонусом в общей радостной атмосфере, но не больше.

Именно факт, что наши люди чувствуют радость просто жизни в России и получают искреннее удовольствие от этого, вызывает столь поразительную реакцию со стороны отдельных представителей оппозиционной и бывше-братской общественности.

Россия на их глазах ломает очередной вековой шаблон и обретает особенность, которую до сих пор числили как характерную черту только для «цивилизованного мира».

Национальный флаг, традиционно выступавший в России в качестве символа исключительно серьезных событий, ныне стал частью жизни людей, просто радующихся, что они живут именно в этой стране.

И раз уж такое дело, возможно, стоит поучиться у американцев. Уж они знают толк в этом деле.

Я тут задумалась, может, стоит купить красный и синий красители и к шашлыкам на День России в следующем году сделать тортик в цветах триколора? Патриотично получится. И миленько.