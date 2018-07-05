«Инсайдеры» в Башкирии: повара не моют руки, фарш готовится из тухлого мяса

Башкирию посетили участники популярного шоу «Инсайдеры». Столичные гости поработали на мясокомбинате, в контактном зоопарке и в студенческой столовой. Репортаж из Уфы был показан на федеральном канале 4 июля.

Первый инсайдер, поступивший на работу на мясокомбинат, рассказал на всю Россию, что в Башкирии для производства мясных продуктов идет в ход не только мясо, но и кости. Дистилированная вода, предусмотренная технологической картой, с успехом заменяется водопроводной, а мясо с душком не утилизируется, а тоже идет в дело. При этом никто не заморачивается с соблюдением санитарных норм в виде ношения перчаток. О нарушениях технологических норм и санпидрежима бывалые сотрудники рассказали подсадному «стажеру» без всякого смущения.

Не меньше было изумление инсайдера Насти, которая устроилась на работу в контактный зоопарк в уфимском торговом центре. Девушка, трепетно относящаяся к животным, к своему ужасу обнаружила, что за громкими декларациями о любви к братьям нашим меньшим скрывается элементарная страсть к наживе: животных сознательно не кормят с утра, чтобы они выпрашивали у посетителей корм, парнокопытных месяцами не выводят на прогулку и вынуждают коротать жизнь в тесных вольерах. Но настоящий шок испытала девушка, когда узнала, что местных змей здесь кормят новорожденными кроликами, которых замораживают в холодильнике еще заживо!

Третьей точкой в уфимском маршруте инсайдеров стала столовая БашГУ. У девушки, пришедшей устраиваться на работу, никто не спросил даже санитарной книжки. Все увиденное инсайдером впоследствии, вполне укладывается в заданные логические рамки.

Как видно из сюжета, сотрудники столовой (героиня отметила ее широкий ассортимент) также работают без перчаток и спецодежды, подгнившие овощи и мясо пускают в переработку («сегодня же все дорого»), по той же причине готовят плов из нереализованной вчера курятины. Апофеозом увиденного стали свободно разгуливающие по кухне и кухонной посуде тараканы — бороться с ними, как объяснила главная распорядительница тетя Таня, бессмысленно.

Инсайдеры: Уфа от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.