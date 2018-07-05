Ещё
«Инсайдеры» в Башкирии: повара не моют руки, фарш готовится из тухлого мяса
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Инсайдеры» в Башкирии: повара не моют руки, фарш готовится из тухлого мяса 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Башкирию посетили участники популярного шоу «Инсайдеры». Столичные гости поработали на мясокомбинате, в контактном зоопарке и в студенческой столовой. Репортаж из Уфы был показан на федеральном канале 4 июля.
Первый инсайдер, поступивший на работу на мясокомбинат, рассказал на всю Россию, что в Башкирии для производства мясных продуктов идет в ход не только мясо, но и кости. Дистилированная вода, предусмотренная технологической картой, с успехом заменяется водопроводной, а мясо с душком не утилизируется, а тоже идет в дело. При этом никто не заморачивается с соблюдением санитарных норм в виде ношения перчаток. О нарушениях технологических норм и санпидрежима бывалые сотрудники рассказали подсадному «стажеру» без всякого смущения.
Не меньше было изумление инсайдера Насти, которая устроилась на работу в контактный зоопарк в уфимском торговом центре. Девушка, трепетно относящаяся к животным, к своему ужасу обнаружила, что за громкими декларациями о любви к братьям нашим меньшим скрывается элементарная страсть к наживе: животных сознательно не кормят с утра, чтобы они выпрашивали у посетителей корм, парнокопытных месяцами не выводят на прогулку и вынуждают коротать жизнь в тесных вольерах. Но настоящий шок испытала девушка, когда узнала, что местных змей здесь кормят новорожденными кроликами, которых замораживают в холодильнике еще заживо!
Третьей точкой в уфимском маршруте инсайдеров стала столовая БашГУ. У девушки, пришедшей устраиваться на работу, никто не спросил даже санитарной книжки. Все увиденное инсайдером впоследствии, вполне укладывается в заданные логические рамки.
Как видно из сюжета, сотрудники столовой (героиня отметила ее широкий ассортимент) также работают без перчаток и спецодежды, подгнившие овощи и мясо пускают в переработку («сегодня же все дорого»), по той же причине готовят плов из нереализованной вчера курятины. Апофеозом увиденного стали свободно разгуливающие по кухне и кухонной посуде тараканы — бороться с ними, как объяснила главная распорядительница тетя Таня, бессмысленно.
Инсайдеры: Уфа от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.
АиФ-Уфа: последние новости
Инструктор сначала расстроился. Уфимец на протезе забрался на вершину Алтая Активистки «СтопКроношпан» посыпали солью Дом Правительства Башкирии «Замурованные в серость». Шопинг-гид о том, как воспитать чувство стиля
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее20
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»3
Как живется дочке геев-миллионеров93
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение