Игра на воображение. Растим гения

Все родители, какого бы цвета кожи, возраста, образования и эрудиции они ни были, — всех нас объединяет любовь к своим детям и желание сделать их жизнь лучше, красочнее, богаче. Все мы стремимся так или иначе развивать фантазию своих чад, и вот тут возникает закономерный вопрос: как? Проще всего, конечно же, пристроить ребенка в какие-нибудь кружки, и пусть там с ним работают педагоги. Но кружок идет в среднем от сорока минут до часа, а что такое час по сравнению с целыми сутками, когда ребенок дома. Следовательно, необходимо иметь методики работы с детьми, те простые игровые способы, при помощи которых воображение детей начнет шевелиться, и ваш крошка вдруг выказывает первые признаки гениальности. Каждый ребенок талантлив по-своему, нужно только уметь вытащить эти таланты на поверхность, помочь хрупким росткам пробиться на свет.

Как это сделать?

Об этом мы сейчас и поговорим. Все знают, что дети обожают, чтобы им читали одну и ту же историю или давали смотреть один и тот же мультик. Ребенку приятно осознание того, что он все знает наперед и может без труда предсказать дальнейшее развитие событий, владеть спокойным, стабильным мирком. Работает ли при этом воображение? Конечно же, нет. Когда все идет по обычному сценарию, тихо и посредственно — воображение, как правило, мирно спит, даже не думая расцвечивать жизнь своими яркими красками и образами. Все начинается, когда кому-то вдруг удается разбудить спящее воображение. Один из способов разбудить воображение — это нарушить естественный порядок вещей. Волшебными словами при этом будет магическая фраза: «Что будет, если…»1. Например, что будет, если люди научатся летать? Что ответит ребенок на этот вопрос? Наверное, скажет, что можно будет куда-нибудь полететь. Дайте ему высказать мысль и помогайте наводящими вопросами. Куда бы ты полетел, если бы у тебя имелись крылья? Что бы ты увидел с высоты? Что сумел бы сделать с крыльями такого, чего не смог бы без крыльев? Когда история исчерпает себя сама, направьте фантазию ребенка по новому направлению, попросите его представить, какие пришлось бы делать одежды, чтобы крыльям было удобно, возможно, придется делать чехлы для крыльев для дождливой погоды, если крылья отстегиваются, придумать, как их можно хранить. В продаже появились бы шампуни для разглаживания пуха и смазывания перьев… Что было бы — если бы у людей были крылья и они умели летать? — Когда все люди поднялись в воздух, летать над городом стало крайне неудобно, так как все летели, кому куда пожелается и не разбирая дороги. В результате чего сразу же произошло множество столкновений в воздухе. Поэтому власти распорядились развесить высоко над городом специальные светофоры. Были бы изобретены правила наддорожного парения, строгие параграфы которых запрещали бы, к примеру, кружение над памятниками архитектуры и остановки в воздухе в местах, в которых нет сигнала стоянки. Что было бы — если бы у людей были крылья и они умели летать? — Люди разные — есть ленивые, а есть трудолюбивые. Ленивые богачи стали бы нанимать бедняков, чтобы те носили их по воздуху, — так появились бы новые профессии… Продолжайте фантазировать. Как видите, простора для развития фантазии — сколько угодно. Что было бы, если бы какой-то предмет вдруг сделался золотым? Можно ли из этого сделать сказку? Золото — красивый и дорогой металл. Его можно продать, им можно любоваться, а дальше-то что? В сказках золото неразрывно связано с волшебством. Золотая гусыня была украдена Джеком из заоблачной страны, у волшебного оленя были золотые рога, и за золотой антилопой гонялись по лесам охотники, а курочка снесла золотое яичко… Яичко-мечту, разбив которую — старик со старухой потеряли саму надежду на счастье. Куриное яичко небольшое, и с его помощью сложно осчастливить много людей. А вот зато страус несет огромные яйца, но только они не золотые и совсем не волшебные. Применим немного волшебства, и яичко страуса сделается золотым. Большое, золотое счастье. Счастье для всех! Как это предлагает поэт Александр Смир: А вы слышали про такое — Страус снес яйцо золотое! Вот оно — самое настоящее волшебство, которое возникает из невольной ассоциации со знакомым с детства: «Курочка снесла яичко, и было то яичко не простое, а золотое…».

А теперь задание:

Придумайте несколько ситуаций, начинающихся со слов: «Что было бы — если…». Выпишите их каждую на отдельном листе бумаги.

Детально продумайте самые интересные из них, подготовьте вопросы и только после этого предлагайте свои ситуации детям.

Заготовьте 10 карточек с существительными и столько же с глаголами. Участники игры произвольно выбирают по одной карточке из каждой стопки, получаются странные сочетания. Например: страус и плавать. Или — учительница и испаряться. Задание: придумать рассказ по этим двум картинкам.

1 Прием, предложенный Джанни Родари.