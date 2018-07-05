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Южноуральцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «В кадре74»
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Южноуральцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «В кадре74» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 5 июля, начинается прием заявок на участие в конкурсе фотографий «В кадре 74». Основной темой творческого соревнования станет красота родного края — Южного Урала. Организаторы ждут снимки не только от профессионалов, но и любительское фото.
Прием заявок продлится до 16 августа, после чего будет запущено голосование за лучшие работы и самые красивые места. Итоги голосования планируется подвести в сентябре, в рамках празднования дня города Челябинска.
«На мой взгляд, одна из основных задач конкурса — показать туристическую привлекательность Южного Урала. Это прекрасная возможность рассказать обо всех удивительных местах Челябинской области, представить свой авторский взгляд и поделиться частью творчества со зрителями», — отмечает один из организаторов конкурса, председатель Совета родителей Челябинской области, директор Центра культурно-информационной деятельности, член Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина.
Условия проведения конкурса можно узнать на сайте Управления культуры. Работы принимаются в электронном виде на почту zayavka-2014@mail.ru. Контактный телефон: 8 (351) 266-05-99.
Проект реализуется Управлением культуры Администрации г. Челябинска, МБУК «Центр культурно-информационной деятельности», ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» при поддержке Общественной палаты Челябинской области и Челябинского областного отделения Российского детского фонда.
Фото с сайта chelrelax174.ru.
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