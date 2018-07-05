8 авто и счет администрации Зеленоградского округа арестовали из-за долгов

Подробности рассказали в пресс-службе ОАО «Янтарьэнергосбыт».

«Муниципальные образования в ряде случаев несут субсидиарную ответственность по обязательствам муниципальных предприятий при недостаточности у них средств для погашения требований кредиторов. Администрация была привлечена к субсидиарной ответственности по долгам МУП «ЖКХ Ковровское сельское поселение» за потреблённую электроэнергию на сумму почти 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении компании.

Как отметили энергетики, всего же задолженность действующих МУП ЖКХ Калининградской области за электроэнергию составляет 192,9 млн руб.