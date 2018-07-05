Тамара Лазакович: почему талантливая спортсменка так рано ушла из жизни

По утверждениям наркологов, алкоголизмом чаще всего страдают мужчины. Однако пристрастие к спиртному оказывает гораздо более пагубное влияние именно на женщин. И спортсмены в этом плане ничем не отличаются от обычных людей. Талантливую советскую гимнастку Тамару Лазакович алкоголь прямиком свел в могилу.

Как кошка

Тамара Лазакович родилась в Калининградской области в селе Гусево в 1954 году. Семью девочки нельзя было назвать богатой да и просто благополучной только с большой натяжкой. Мать Тамары работала уборщицей, а отец был инвалидом и нередко выпивал. Возможно, именно благодаря не совсем хорошей наследственности, жизнь некогда прославленной спортсменки сложилась столь трагично.

Когда Тамара была еще маленькой, ее родители переехали в белорусский город Витебск. Там девочка и стала посещать занятия по художественной гимнастике. Талантливую и ловкую девчушку сразу заметили, и вскоре многочисленные награды не заставили себя долго ждать.

Все до единой медали были ею честно заслужены. Ведь Лазакович тренировалась, как зверь, до изнеможения, до истертых ладоней. А во время публичных выступлений она вела себя так естественно, будто ей это ничего не стоило. Достаточно только посмотреть запись ее выступления на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Там она тоже зверь, но только ласковый, как кошка. Все упражнения на бревне она выполняет мягко, легко и грациозно. Поэтому неудивительно, что в Мюнхене Лазакович снова стала первой.

Алкоголь

За всю свою спортивную карьеру Тамара Лазакович неоднократно становилась чемпионкой СССР, Европы и даже мира. Однако несмотря на явные успехи, Тамара, еще будучи в ореоле славы, стала баловаться спиртным. Это замечали многие ее коллеги. Но тогда все списывали на молодость и глупость.

Став знаменитой, Тамара обзавелась собственной квартирой, съехала от родителей и, видимо, наконец почувствовала себя самостоятельной, а, может, даже и свободной. Она устала от большого спорта и просто хотела, чтобы все оставили ее в покое. Возможно, именно тогда Лазакович начала пить по-взрослому.

Смерть в 38 лет Тамара бросила гимнастику и какое-то время работала инструктором в комитете по физической культуре и спорту в Витебске. Но этот труд не приносил ей желаемого удовлетворения. Личная жизнь тоже не складывалась. Да и тяга к спиртному начала заметно усиливаться. Бывшая гимнастка перестала ухаживать за собой. Казалось, ее вообще перестало что-либо интересовать.

1 ноября 1992 года неподалеку от городского вокзала был обнаружен труп неизвестной женщины. Милиционеры не узнали мировую чемпионку. Только спустя какое-то время установили, что это некогда подтянутое и стройное тело принадлежало Лазакович. До своего 39-ого дня рождения Тамара не дожила.