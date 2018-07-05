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В Вольске появилась вешалка добра
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В Вольске появилась вешалка добра 

САРАТОВ24 53 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Жительница Вольска Светлана Семёнова организовала у своего дома «вешалку добра». Любой горожанин может повесить на нее пакет с одеждой, которая надоела или, например, перестала подходить по размеру.
«Бедность — не порок, бедным можно стать моментально, например, достигнув пенсионного возраста и получив пенсию ниже прожиточного минимума, родив ребёнка или двух и остаться без финансовой помощи, лишившись работы либо став инвалидом. На моих воротах «вешалка добра», на которую можно повесить в пакетах чистые и пригодные к применению вещи для нуждающихся. В мой почтовый ящик можно бросить письмецо с перечнем, размерами вещей, которые вам нужно отдать или получить и координаты для связи. Принимаю и передаю вещи безвозмездно», — такую запись оставила Светлана в одной из вольских групп социальной сети «Одноклассники».
Мы связались со Светланой, которая рассказала, что вольчане активно поддержали ее начинание. Благодаря Интернету новость о том, что в городе есть неофициальный пункт сбора поддержанных вещей для нуждающихся, быстро разлетелась по городу и его жители стали приносить одежду.
— Благодаря сарафанному радио у меня уже сформировался небольшой банк данных из людей, находящихся действительно в непростой жизненной ситуации: больные и одинокие старики, есть даже человек без определенного местожительства. Также мамы, вынужденные воспитывать своих детей в одиночку, — рассказала нам жительница Вольска. — К сожалению, случается так, что вещи забирает кто-то из прохожих. Рядом с моим домом находятся мусорные контейнеры, и я нередко наблюдала, как люди выбрасывают на помойку вполне добротные вещи. Сначала я написала записку, чтобы горожане не выбрасывали одежду и обувь, а хотя бы вешали ее на ближайший забор. А потом у меня родилась идея о необычном формате взаимовыручки.
По словам активистки, чаще всего горожане приносят детскую одежду. Иногда в день к воротам ее дома приносят по несколько пакетов одежды. На просьбу откликаются даже сами нуждающиеся.
— Как-то раз мы вольчанину, живущему сейчас в Саратове и воспитывающему дочь, помогали собрать ребёнка в школу. Срочно нужна была спортивная форма и кроссовки, — поделилась Светлана. — Теперь вот он тоже собрал одежду, из которой выросла дочь, и хочет передать ее с кем-нибудь в Вольск.
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