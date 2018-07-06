Самарский анестезиолог получил 2 года ограничения свободы за гибель 5-летнего пациента

МОСКВА, 6 июля. / ТАСС /. Суд приговорил к двум годам ограничения свободы врача-анестезиолога-реаниматолога одной из самарских стоматологических клиник, по вине которого погиб 5-летний пациент. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Шавалеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что 23 июля 2017 года в одной из самарских стоматологических клиник ребенок был погружен в медикаментозный сон, в результате введения нескольких медикаментозных препаратов у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на реанимационные действия, пациент скончался.