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Самарский анестезиолог получил 2 года ограничения свободы за гибель 5-летнего пациента
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Самарский анестезиолог получил 2 года ограничения свободы за гибель 5-летнего пациента 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам ограничения свободы врача-анестезиолога-реаниматолога одной из самарских стоматологических клиник, по вине которого погиб 5-летний пациент. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.
"Врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Шавалеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.
Судом установлено, что 23 июля 2017 года в одной из самарских стоматологических клиник ребенок был погружен в медикаментозный сон, в результате введения нескольких медикаментозных препаратов у мальчика произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на реанимационные действия, пациент скончался.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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