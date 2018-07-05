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Самарскому анестезиологу временно запретили работать в медицине из-за смерти пациента
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Самарскому анестезиологу временно запретили работать в медицине из-за смерти пациента 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Напомним, Степан очень боялся лечить зубы, и родителям посоветовали попробовать общий наркоз. Сначала ребенок дважды проходил через эту процедуру в государственном учреждении, потом семья решила обратиться в частное медучреждение. В клинике «Практик» все сначала шло хорошо: Степан сдал необходимые анализы, принес справки, а 23 июля приехал на операцию. Ему сделали наркоз, из которого мальчик уже не вышел — у него остановилось сердце.
Сначала врачи решили, что дело в индивидуальной реакции ребенка на препараты, однако в ходе расследования в СУ СК РФ по Самарской области выяснили: анестезиолог Шавалеев допустил несколько ошибок, повредил трахею пациенту, от чего и наступала смерть, многочисленные заключения экспертов по делу так и гласят.
Обвинение Шавалееву предъявили по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
В суде врач полностью признал вину, просил прощения у родителей. Гособвинение не настаивало на лишении его свободы.
Решением Октябрьского районного суда Александр Шавалеев признан виновным и приговорен к двум годам ограничения свободы, плюс на полтора года ему запретили медицинскую практику.
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