В центре спорта «Орион» провели мероприятие, направленное на борьбу с наркоманией 

Социально психологическая служба ГБУ ЦСД «Орион» провела интерактивное мероприятие среди подростков Академического района на тему «Пока беда не вошла в дом», приуроченное к Международному Дню борьбы с наркоманией.
На встрече ребятам были предложены карточки с тремя утверждениями о наркомании, наркотиках, об уголовном наказании за распространение наркотических средств. Они выбирали одно из трех, самое правильное, и объясняли, почему именно это утверждение они считают правильным.
После активной дискуссии участники мероприятия пришли к выводу, что наркотик — это отрава, ведущая к болезням, преступлениям и преждевременной смерти.
Затем подростки посмотрели фильм «Друг…» с последующим обсуждением данной проблемы.
Также было проведено тренинговое упражнение, направленное на развитие групповой сплоченности, умения координировать свои действия, повышение осознанности.