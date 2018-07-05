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Горе-отец рассчитался с долгами по алиментам
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Горе-отец рассчитался с долгами по алиментам 

Мой Калининград 37 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области в отделе судебных приставов Гвардейского района на основании исполнительного документа находится исполнительное производство.
А именно: о взыскании с жителя района в пользу одного из детских домов г. Санкт-Петербурга, где воспитывалась его несовершеннолетняя дочь, алиментов в размере 1/4 от всех видов заработка.
Отец официально не работал, алименты не оплачивал и от явки на прием к судебному приставу-исполнителю уклонялся. На прием в отдел его доставляли судебные приставы принудительно.
За свое откровенное нежелание платить алименты его привлекли к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В результате его приговорили к трем месяцам принудительных работ, после которых он стал платить деньги ребенку, но делал это неохотно и не постоянно, а потом и вовсе перестал их платить.
После очередного принудительного привода и беседы с судебным приставом должнику было разъяснено, что в отношении него подготовлен рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и он будет повторно привлечен к уголовной ответственности.
Страх быть повторно осужденным сподвигнул должника оплатить задолженность и через несколько дней отец погасил долг, превышающий 80 тысяч рублей, полностью.
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