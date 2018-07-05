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Финалистами сценарного конкурса «Союзмультфильма» стали 28 человек
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Финалистами сценарного конкурса «Союзмультфильма» стали 28 человек 

Агентство «Москва» 30 минут назад
В финал всероссийского конкурса сценариев киностудии «Союзмультфильм» вышли 28 человек. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.
«28 человек стали финалистами всероссийского конкурса сценариев киностудии «Союзмультфильм». Имена победителей в каждой из пяти номинаций станут известны 1 августа. Работы призеров будут включены в сценарный портфель студии», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что заявки на конкурс принимались с 20 марта по 10 мая 2018 г. Жюри рассмотрело 400 работ профессиональных и начинающих сценаристов, а также студентов сценарных отделений вузов и слушателей курсов. Отбор проходил в пяти жанровых и возрастных категориях: анимационные сериалы для детей 0+ и 6+, короткометражные мультфильмы для детей и подростков 0+, 6+ и 12+.
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