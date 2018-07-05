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Юные жители Отрадного приняли участие в «Веселых стартах»
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Юные жители Отрадного приняли участие в «Веселых стартах» 

Управа района Отрадное 26 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
В минувшую среду, 4 июля, центр досуга и спорта «Юность» провел «Веселые старты» для юных жителей района Отрадное, оставшихся на лето в городе. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Соревнования проходили на спортивной площадке по адресу: улица Мусоргского, дом 5, корпус 2. Юные жители Отрадного смогли поучаствовать в различных конкурсах и эстафетах, испытать себя на ловкость, выносливость и скорость, — рассказали в администрации «Юности».
Там отметили, что, по словам участников «Веселых стартов», спортивный праздник получился очень интересным. (вт)
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