Юные жители Отрадного приняли участие в «Веселых стартах»

В минувшую среду, 4 июля, центр досуга и спорта «Юность» провел «Веселые старты» для юных жителей района Отрадное, оставшихся на лето в городе. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Соревнования проходили на спортивной площадке по адресу: улица Мусоргского, дом 5, корпус 2. Юные жители Отрадного смогли поучаствовать в различных конкурсах и эстафетах, испытать себя на ловкость, выносливость и скорость, — рассказали в администрации «Юности».

Там отметили, что, по словам участников «Веселых стартов», спортивный праздник получился очень интересным. (вт)