«Барвихинские войны»: дочь Сергея Доренко просит защиты у полиции

Младшая дочь от первого брака Сергея Доренко Ксения обратилась в полицию с заявлением об угрозах в ее адрес. У 33-летней женщины возникла ссора с ее соседкой по коттеджному поселку. Та, как выяснилось, тоже оказалась девушкой, знающей свои права.

Конфликт возник из-за домашних питомцев Ксении. Дочь журналиста, как и он сам, является заядлой собачницей. На своем участке она содержит маламута, борзую и овчарку. В доме же у нее живет питомец поменьше — фокстерьер.

Как отмечал Джером Клапка Джером в своей бессмертной книге «Трое в лодке, не считая собаки», описывая характер фокстерьеров — это весьма хитрые существа, которые способны затеять свору среди солидных псов, а затем прикинуться этакой овечкой.

Судя по всему, подобные концерты происходят на участке Доренко с завидной регулярностью, что, разумеется, совсем не радует ее соседей. После очередного «собачьего концерта» Ксения получила смс с угрозой. В ней в грубой форме от нее требовали заставить ее питомцев замолчать, а то это придется сделать им самим.

Ксения тут же отправилась в полицию, требуя принять меры в отношении ее соседки, которая грозит расправиться с ее любимцами. Кроме этого девушка указала на то, что в отношении нее и ее сестры были использованы грубые выражения. Ксения удостоилась «звания» низшего существа, а ее родственницу сравнили с дамой полусвета.

Однако конфликт этим исчерпан не был. Спустя пару дней к полицейским пожаловала сама соседка Доренко. Она написала встречную жалобу, в которой указала, что домашние животные мешают спать ей и ее ребенку. Женщина также отметила, что Ксения оскорбляет ее, называя содержанкой.

Как отмечает Telegram-канал Mash, теперь подмосковным полицейским предстоит нелегкая работа по урегулированию ссоры между двумя жительницами поселка в Барвихе.