УМВД Владимира проверяет информацию об избиении ребенка женщиной-полицейским

ВЛАДИМИР, 5 июля. / ТАСС /. Правоохранительные органы начали проверку информации об избиении сотрудницей полиции несовершеннолетнего подростка, сообщили в четверг в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

В четверг местные СМИ сообщили о том, что вечером 4 июля во дворе одного из жилых домов после бытового конфликта сотрудница полиции избила девятилетнего ребенка, который после инцидента обратился за медпомощью в травмпункт.

"Проводится проверка, все обстоятельства данного инцидента будут тщательно изучены. В случае подтверждения данной информации, материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для принятия соответствующего решения", — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, 4 июля сотрудница УМВД России по Владимиру, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, во дворе жилого дома сделала замечание кидавшемуся песком несовершеннолетнему подростку. На замечание женщины подросток ответил нецензурной бранью, после чего сотрудница полиции потребовала от него вызвать родителей для проведения профилактической беседы. Получив отказ, женщина взяла его руками за одежду и подвела к двери подъезда, чтобы подросток позвонил в домофон.

После инцидента в полицию поступило сообщение от отца мальчика о якобы причиненных его сыну телесных повреждениях. Для выяснения всех обстоятельств на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.