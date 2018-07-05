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Посольство уточняет данные о россиянах после инцидента с лодкой в Пхукете
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Посольство уточняет данные о россиянах после инцидента с лодкой в Пхукете 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ
ПОСОЛЬСТВО РФ ВЫЯСНЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О НАХОЖДЕНИИ РОССИЯН НА ПЕРЕВЕРНУВШИХСЯ ЛОДКАХ В ПХУКЕТЕ ВО ВРЕМЯ ШТОРМА
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