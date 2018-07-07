«Мы не женаты»: Уилл Смит сделал шокирующее признание о своем браке

Актер Уилл Смит в новом интервью рассказал о своем необычном браке с Джадой Пинкетт-Смит.

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит женаты уже 20 лет и воспитывали двоих стремительно становящихся популярными детей: дочь Уиллоу и сына Джейдена. В беседе с изданием Rap Radar Уилл Смит недавно признался, что они с женой переросли концепцию брака и относятся к своему союзу иначе.

— объяснил актер, добавив, что он абсолютно предан Джаде и ничто не изменит этого.

— заключил Уилл Смит. Однако не все звезды придерживаются аналогичных взглядов на брак: сегодня женатый вокалист Panic! At The Disco Брендон Ури признался, что ему нравятся мужчины.

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Фото:Instagram