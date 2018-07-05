Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит больше не муж и жена

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит — одна из самых крепких пар Голливуда. Они поженились 31 декабря 1997 года, то есть в новый год вступили уже женатыми людьми. Они воспитывают двоих общих детей — Джейдена и Уиллоу, а также проводят много времени с сыном Уилла от первого брака, Треем.

Семья Смит

Сейчас глава семейства снимается в фильме Gemini Man, и по этому случаю у него начинается медиаактивность. Так, в своем новом интервью он шокировал было собеседника заявлением о том, что они с Джадой больше не муж и жена! Оказалось, они просто перестали обращаться так друг к другу.

Мы даже не говорим больше, что мы женаты. Мы определяем себя как партнеров по жизни. Это уже то пространство без определений, где ты понимаешь, что до конца жизни связан с одним человеком. Так что успокойтесь, разводилы! Нет ничего такого, что может разрушить наши отношения. Я буду поддерживать ее до самой смерти. И я чувствую себя в этом пространстве замечательно