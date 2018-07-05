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В Тобольске сделают искусственное озеро
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В Тобольске сделают искусственное озеро 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Базу отдыха «Подгорье» построят в Тобольске до 2021 года. Инвестором выступает тобольская компания «Аргумент».
В районе улицы 3-я Трудовая будут возведены 10 домиков, административное здание, кафе-бар, трассы для квадроциклов, бани и сауны. Также будет создано искусственное озеро, обустроен насыпной пляж и места для купания. Кроме того, на территории базы отдыха можно будет взять в прокат катамараны, лодки, снегоходы, лыжи и коньки.
Отдыхать на базе можно будет круглогодично. Зона отдыха будет рассчитана на одновременное проживание до 200 человек.
В комитете инвестиционной политики городской администрации сообщили, что на сегодняшний день в Ресстре инвестиционных проектов есть 57 участков, размещенных на сайте администрации города Тобольска. Инвесторы и предприниматели могут их посмотреть и подать заявку на участие в аукционе или заключить договор аренды без торгов.
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