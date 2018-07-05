7 факторов, которые помогут принять основные жизненные решения

Жизнь проносится так стремительно, что многие из нас, принимая какие-либо решения, не уверены даже в осознанности своего выбора. Эти 7 факторов помогут тебе всегда принимать верные решения, опираясь лишь на самое главное — твои ценности и принципы.

1. Фактор денег

Многие люди переоценивают значение денег. При этом отрицать важность высокой оплаты труда тоже нельзя. Что же касается тебя, ты должен решить, какую роль в твоей жизни играют деньги. Уровень твоего дохода прямо пропорционален степени твоей занятости. Значит, тебе необходимо понять, каким количеством свободы ты готов пожертвовать ради денег и компенсирует ли тебе твой заработок потерянное время. Деньги способны обеспечить личный комфорт, но, удовлетворив базовые потребности, в дальнейшем они перестанут приносить счастье. У тебя появятся новые желания за пределами материальных благ. Поэтому нужно расчертить ту грань, которая разделяет жизнь на две эти категории потребностей.

2. Фактор статуса

Несмотря на то, что многие высмеивают статус, называя его неэффективным, большинство людей по-прежнему стараются ему следовать. Причем если сам статус является понятием неосязаемым и скорее социальным, то его внешние атрибуты имеют вполне вещественные свойства. Как правило, все это завязано на брендах. Люди носят Gucci, Dolce & Gabbana, Versace только потому, что это классово выделяет их из потребительской толпы. Мода всегда была инструментом сегрегации общества, где миссия сохранения статуса важнее внешнего облика. Подобный пример можно привести и с автомобилями. Человек, желающий подтвердить свой статус, купит скорее Mercedes или Range Rover, даже если эти автомобили менее надежные, чем та же Toyota. Стремление соответствовать статусу определяет многие наши решения. В погоне за статусом: как мы становимся рабами материальных благ

3. Фактор рабочей нагрузки

Поддержание баланса между работой и отдыхом является приоритетной задачей для многих людей. Важно и то, и другое. Кто-то придерживается строгих пропорций, не выходя за их рамки. Например, многие уделяют работе установленные 40 часов в неделю, тогда как свободное время они полностью освобождают от своих профессиональных обязанностей, посвящая его своим личным делам. Другие готовы работать больше, находя для себя в работе дополнительную пользу и удовлетворение.

4. Фактор амбиций

Желание больше зарабатывать или получить высокий статус зачастую имеет практичный подтекст. Человек стремится к этому, потому что хочет жить в комфорте. Амбиции предполагают достижение вышеупомянутых факторов. Но к ним еще добавляется психологический — желание самореализации и общественная похвала. Быть амбициозным неплохо, даже наоборот, но нужно учитывать, что это стоит дополнительных усилий. Что делать, если нет амбиций

5. Этический фактор

Большинство людей, если у них спросить, скажут, что они этичны в своих действиях. Но жизненные обстоятельства делают это определение более расплывчатым. Например, каждый согласится с тем, что вранье — это плохо. При этом многие продавцы услуг намеренно преувеличивают качества товара с целью заключения выгодной сделки. Или можно привести другой пример, когда человек ратует за здоровье нации, но при этом работает в табачной компании. Данные примеры показывают, что этика трансформируется в зависимости от контекста и есть существенная разница между личными этическими установками и глобальными. Иногда граница между ними размыта, но это не значит, что человек нарушает свой моральный кодекс. Просто в подобных случаях он находит компромисс, в котором можно сохранить обе стороны (этическую и практическую) с наименьшими потерями.

6. Фактор перераспределения

Еще Новый Завет призывал людей уделять большее внимание тем, кто наиболее слаб. На этом принципе построен современный социализм: как может существовать государство, когда одни живут в роскошных особняках, в то время как другие побираются на улице? Но есть и другая концепция — рыночно ориентированная. В ней превыше всего ставится материальный успех, а все блага общества распределяются в сторону его носителей. То есть тот, кто обладает потенциальной платежеспособностью, является наиболее приоритетной частью системы. Если перевести данные концепции на поле карьеры, то ты можешь для себя решить, что для тебя важнее: приносить социальную пользу или больше зарабатывать. В первом случае люди выбирают профессии учителей, социальных работников, становятся волонтерами, активистами и прочее. Во втором случае человек больше ориентирован на карьеру в крупных компаниях, где распределение ролей также происходит по принципу «сильному — все, слабому — ничего».

7. Фактор «гедонизм–усилие»

Этот фактор заключает в себе три основных жизненных принципа, которые имеют свои отголоски во всех вышеперечисленных пунктах, но заслуживают отдельного описания. Первый принцип (гедонизм) ставит удовольствие от жизни на первый план. Работать нужно как можно меньше, чтобы оставить время для того, что приносит наслаждение, поскольку оно и является высшим смыслом жизни. Второй принцип (усилие) предполагает кардинально противоположную философию. Главное в жизни — это работа. Работай как можно больше, даже если работа тебе не нравится, улучшай свои навыки и используй все свободное время с пользой. Это лучше, чем тратить его на бессмысленный отдых, такой, например, как просмотр телевизора, видеоигры или даже времяпрепровождение с семьей. Третий принцип, и он самый распространенный, заключается в балансе между двумя первыми. Эта аристотелевская «золотая середина» и является тем самым компромиссом между работой и жизнью.