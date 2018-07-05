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Сколько татуировок на теле Бруклина Бекхэма?
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Сколько татуировок на теле Бруклина Бекхэма? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Любовь Бруклина Бекхэма (19) к татуировкам началась еще в 18 лет. С тех пор он регулярно пополняет свою «коллекцию». И вчера он выложил в Instagram Stories фото, на котором видны почти все его татуировки.
Многие из них имеют для Бруклина особый смысл. Например, на плече у него красуется сердце с надписью «Мама».
На сгибе локтя с обратной стороны 020511 — годы, когда родились его братья и сестра: Ромео — в 2002-м, Круз — в 2005-м, Харпер — в 2011-м.
На руке год рождения отца — 1975.
И конечно же, купидон со стрелами, которого он посвятил своей бывшей возлюбленной Хлое Морец (21).
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Сейчас на теле Бруклина 15 рисунков. И похоже, он не собирается останавливаться. Кстати, любовь к татуировкам Бекхэм-младший перенял от отца — у Дэвида их 40.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-tatuirovok-na-tele-bruklina-bekhema/
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