Сколько татуировок на теле Бруклина Бекхэма?

Любовь Бруклина Бекхэма (19) к татуировкам началась еще в 18 лет. С тех пор он регулярно пополняет свою «коллекцию». И вчера он выложил в Instagram Stories фото, на котором видны почти все его татуировки.

Многие из них имеют для Бруклина особый смысл. Например, на плече у него красуется сердце с надписью «Мама».

На сгибе локтя с обратной стороны 020511 — годы, когда родились его братья и сестра: Ромео — в 2002-м, Круз — в 2005-м, Харпер — в 2011-м.

На руке год рождения отца — 1975.

И конечно же, купидон со стрелами, которого он посвятил своей бывшей возлюбленной Хлое Морец (21).

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Сейчас на теле Бруклина 15 рисунков. И похоже, он не собирается останавливаться. Кстати, любовь к татуировкам Бекхэм-младший перенял от отца — у Дэвида их 40.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-tatuirovok-na-tele-bruklina-bekhema/