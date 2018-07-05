Продажная любовь: исторические деятели, которые были одержимы проститутками

Немало исторических деятелей предпочитали общество «жриц любви», но некоторые из них были в прямом смысле слова одержимы ими. Маркиз де Сад

Писатель, философ и просто очень странный человек — о чем можно легко догадаться по его книгам — родился в 1740 году. Он не скрывал своих отношений с проститутками, как и то, что был атеистом. В те времена, кстати, первое воспринималось гораздо спокойнее, чем второе.

Атеизм, разврат и «возбуждающие конфеты» (предположительно — «шпанская мушка»), которыми отравились несколько девушек, и привели его в тюрьму. В 23 года де Сад нанял проститутку по имени Жан Тестар просто для того, чтобы она полюбовалась, как он мастурбирует на религиозный символ. В 28 лет он был осужден за то, что связал проститутку и избил ее кнутом по ягодицам. В 32 года — накормил несколько проституток особыми «конфетами» и занялся с ними анальным сексом. В 37 де Сада поймали за занятием сексом с подростками, среди которых были 15-летняя девочка и 15-летний мальчик. В общем, никто не скажет, что жизнь де Сада была однообразной. Анри де Тулуз-Лотрек

Художник XIX века был не просто без ума от продажной любви, он писал таких дам в удивительно реалистичной манере, «играл с ними в игры, приносил им подарки и показывал женщинам свою студию, он водил их в рестораны, цирки и театры». Тулуз-Лотрек даже жил в нескольких борделях, называя себя «аристократ, отрезанный от себе подобных». В данном случае он обыгрывал свои внешние особенности: из-за нескольких детских травм и наследственного заболевания Анри отличался низким ростом и короткими ногами.

В «настоящей» любви ему не везло, его внешность вызывала только насмешки, несмотря на высокое происхождение. Сам художник утверждал, что он «находит близость между своим состоянием и моральной нищетой, свойственной проституткам». По сути, проститутки стали его второй семьей. Умер Анри в возрасте 36 лет от алкоголизма и, по иронии судьбы, от сифилиса, которым его заразила одна из «жриц любви». Григорий Распутин

О сексуальной жизни Григория Распутина ходят противоречивые слухи: одни утверждают, что он был секс-гигантом, а другие и вовсе считают, что Распутин страдал от импотенции. Как известно, он был советником и доверенным лицом Николая II , последнего царя Российской империи. О нем говорили, если верить книге Эдварда Радзинского «Дело Распутина», что он «несколько раз за день нанимал проституток». О его неутомимости ходили легенды, но временами он предпочитал наблюдать, а не заниматься сексом. Например, в той же книге говорится, что агенты сообщали, будто бы «Распутин купил проститутке две бутылки пива, но сам не пил, просил ее раздеться, оглядел ее тело и ушел». Вацлав Нижинский

Украинский танцор балета и хореограф польского происхождения, по которому когда-то сходил с ума весь мир. «Это был человек, опередивший свое время на полвека; его жизнь была эротическим спектаклем — глубоко нарциссичным, интуитивным, непринужденным; его творчество уловило ритм жизни поколения, постепенно вовлекавшегося в зловещий карнавал Первой мировой войны». (Эндрю О’Хаган, ст. «Дневник Нижинского»)

Сам Нижинский вел довольно бурную личную жизнь и признавал, что у него есть «пагубные страсти». Он «занимался любовью с несколькими проститутками в день» во время своего турне в Париже. А иногда он писал, что «искал хотя бы одну и не находил», потому что, по его же словам, у него «не было опыта». В Цюрихе он постоянно проводил время в борделе, потому что хотел «получить интуитивное представление о проститутках». Несмотря на то что сам Нижинский признавал свою страсть как «отвратительную», он продолжал искать их общества каждый день. Джон Кеннеди

Ладно, не то чтобы он был «одержим» продажной любовью, но его связь с немецкой «мадам» Эллен Рометш, чьей прической можно было убить, активно обсуждалась в обществе. О ней ходили слухи, что она так же была немецкой шпионкой, но доказать это так никому и не удалось. Рометш была хозяйкой одного из элитных клубов в отеле Кэрол Армс, который регулярно посещали законники и влиятельные политики, чтобы насладиться едой, напитками и дамами. Говорят, услуги предоставлялись также сенаторам США и некоторым «высокопоставленным чиновникам Белого дома».

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