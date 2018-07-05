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Джиджи Хадид рассказала, с кем соревнуется за звание лучшей модели
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Джиджи Хадид рассказала, с кем соревнуется за звание лучшей модели 

Журнал ОК! 55 минут назад
Джиджи Хадид штурмует модные журналы один за одним. Сегодня стало известно, что она стала героиней cover story глянца V Magazine. 23-летняя модель специально для нового выпуска позировала под водой и на гидроцикле, а также поговорила о своем и сестры Беллы успехе. Кстати, интервью у нее брала Серена Уильямс.
Я не могу подобрать слова, чтобы описать, как нам было весело, когда мы создавали эту историю и три обложки. Как я благодарна и счастлива, что вернулась на обложку с фотографиями от Марио Сорренти.
Джиджи Хадид
В разговоре с теннисисткой Джиджи сказала, что она «соревнующаяся натура», но играет в гонку за успех она сама с собой.
Я не остановлюсь, если знаю, что могу лучше. Я хочу быть лучше, но для этого нужно много работать.
Уильямс также спросила у Хадид, как она относится к тому, что её сестра не менее успешна, чем она. Модель ответила, что счастлива этому факту.
Это редкость для мира моды, как и у тебя и Винус в теннисе. Я считаю себя счастливчиком, потому что могу ощутить кусочек дома в сфере, в которой я работаю. Мы самые главные фанаты друг друга.
Более того, Джиджи призналась, что она с радостью смотрела, как её младшая сестра Белла развивается и расцветает с её помощью.
Напомним, что на днях модель эмоционально отреагировала на слова хейтеров, которые не верят в искренность её чувств к Зейну Малику. «Вы не видите 99 процентов того, что происходит между нами. И мне не нужно, чтобы он подписался на меня в Инстаграм. Мне достаточно того, что он сделал татуировку с изображением моих глаз».
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Женский форум
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