Ещё
Asics Gel-Kayano 25: Четверть века в бегах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Asics Gel-Kayano 25: Четверть века в бегах 

Популярная механика 56 минут назад
Фото: Популярная механика
Начало своей истории GEL-KAYANO™ ведут с 1993 года, когда компания создала первую версию этих кроссовок для бегунов на длинные дистанции. С тех пор GEL-KAYANO™ стали рекордсменом по использованию технологий в каждой модели.
Благодаря новым разработкам Института исследований спорта ASICS в 25-й версии эта традиция была продолжена. Вот лишь несколько ноу-хау новинки:
— FlyteFoam™ Lyte — новое поколение облегченной амортизирующей подошвы ASICS. Нановолокна особой прочности делают пену долговечнее и улучшают стабильность.
— FlyteFoam™ Propel — новейшая запатентованная пена ASICS, которая улучшает отдачу в передней части стопы. Благодаря пене и особому расположению вставки ASICS GEL™, кроссовки отлично поглощают ударную нагрузку.
— Полностью обновленный сетчатый верх из двойного жаккарда удобно садится по ноге и пропускает воздух. Гибкий материал уменьшает заломы, которые часто натирают ноги.
— Совместная работа технологий FlyteFoam™ Lyte и FlyteFoam™ Propel дает бегунам высшую степень защиты от ударной нагрузки и улучшает устойчивость вне зависимости от длины дистанции.
«Основатель нашей компании гордился бы разработкой GEL-KAYANO™ 25, а эти кроссовки — лишь начало прорыва, который грядет в беговой коллекции в ближайшие несколько лет». — Говорит Пол Майлз, директор по маркетингу корпорации ASICS.
«Серия GEL-KAYANO™ была создана, чтобы длинные дистанции стали доступнее для любого бегуна. 25 лет мы продолжаем следовать этой цели, совершенствуя GEL-KAYANO™, облегчая вес кроссовка, работая над отскоком, но ни в коей мере не поступаясь устойчивостью стопы во время бега». — Рассказывает Кеничи Харано, исполнительный директор Института исследований спорта ASICS.
Популярная механика: последние новости
Самые тонкие электронные татуировки в мире Только 3% населения соблюдают правила гигиены на кухне Современные дети оказались терпеливее, чем дети 60-х
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Люди, которые перестарались с пластикой
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее23
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»4
Как живется дочке геев-миллионеров93
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение