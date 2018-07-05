Asics Gel-Kayano 25: Четверть века в бегах

Начало своей истории GEL-KAYANO™ ведут с 1993 года, когда компания создала первую версию этих кроссовок для бегунов на длинные дистанции. С тех пор GEL-KAYANO™ стали рекордсменом по использованию технологий в каждой модели.

Благодаря новым разработкам Института исследований спорта ASICS в 25-й версии эта традиция была продолжена. Вот лишь несколько ноу-хау новинки:

— FlyteFoam™ Lyte — новое поколение облегченной амортизирующей подошвы ASICS. Нановолокна особой прочности делают пену долговечнее и улучшают стабильность.

— FlyteFoam™ Propel — новейшая запатентованная пена ASICS, которая улучшает отдачу в передней части стопы. Благодаря пене и особому расположению вставки ASICS GEL™, кроссовки отлично поглощают ударную нагрузку.

— Полностью обновленный сетчатый верх из двойного жаккарда удобно садится по ноге и пропускает воздух. Гибкий материал уменьшает заломы, которые часто натирают ноги.

— Совместная работа технологий FlyteFoam™ Lyte и FlyteFoam™ Propel дает бегунам высшую степень защиты от ударной нагрузки и улучшает устойчивость вне зависимости от длины дистанции.

«Основатель нашей компании гордился бы разработкой GEL-KAYANO™ 25, а эти кроссовки — лишь начало прорыва, который грядет в беговой коллекции в ближайшие несколько лет». — Говорит Пол Майлз, директор по маркетингу корпорации ASICS.

«Серия GEL-KAYANO™ была создана, чтобы длинные дистанции стали доступнее для любого бегуна. 25 лет мы продолжаем следовать этой цели, совершенствуя GEL-KAYANO™, облегчая вес кроссовка, работая над отскоком, но ни в коей мере не поступаясь устойчивостью стопы во время бега». — Рассказывает Кеничи Харано, исполнительный директор Института исследований спорта ASICS.