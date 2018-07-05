Фотограф Максим Косьмин предложил отгадать, что за странный предмет торчит из стены в доме на Некрасова

Создатель фотопроекта и паблика «Старый фонд», блогер Максим Косьмин опубликовал в своем Instagram фотографию странного предмета, который торчит из стены в одной из квартир в доме Бассейного товарищества на улице Некрасова. Победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» предложил своим подписчикам угадать, какое у этого предмета, больше похожего на штырь, назначение.

Загадка: что это за штука торчит из стены в одной из квартир дома Бассейного товарищества? Ответ будет завтра, здесь же! UPD: Ответ: эта штука — направляющая для ручки сливного бачка, чтобы не раскачивалась. Туалета в этом месте уже нет, а столешница с клеёнкой появилась намного позже. Наглядно можно посмотреть в историях. Публикация от Maxim (@maax_sf) 4 Июл 2018 в 11:37 PDT Кто-то из пользователей предположил, что конструкцию использовали для привязывания детей (и даже лошадей!) во время мытья. Помимо этого были догадки о том, что это отдельный кран для ног. «Лапомойку для собак» и «открывашку для пива» Косьмин назвал лучшими предположениями.

Позже блогер объяснил, что это — направляющая для ручки сливного бачка, благодаря которой она не расшатывалась. Санузла на месте находки уже нет.

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