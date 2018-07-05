Супергерои: знаменитости, которые спасли жизнь человеку в реальной жизни

На экране актеры нередко выступают в образе настоящих героев, но бывают случаи, когда такое поведение переносится в реальную жизнь. Некоторые знаменитости могут совершать впечатляющие поступки и без камеры, например, спасая человеческие жизни.

В 1996 году, путешествуя на яхте по Средиземному морю, внимание актера привлекло парусное судно, где оказались пять человек. Люди явно были в опасности, поэтому актер решил забрать их на свой борт, а спустя пару минут после этого парусник затонул. В том же году Круз спас несколько детей, вытащив из толпы, которая собралась во время премьеры ленты «Миссия невыполнима».

Актер стал спасителем в 83 года, когда присутствовал на светском мероприятии. Предприниматель Стив Джон внезапно подавился куском сыра, что заметил Иствуд и оперативно пустил в ход метод Геймлиха. Такую медицинскую помощь Иствуд совершал впервые, но ему удалось спасти мужчине жизнь.

Вин Дизель

Во время прогулки на мотоцикле по Голливуду звезда боевиков оказался свидетелем ДТП. Авто уже загорелось, но в нем оставались люди, которых актер решил спасти своими силами. Вытащив из машины детей, он отнес их на безопасную дистанцию, пока взрослые выбрались сами. Спустя мгновение транспорт вспыхнул с новой силой.

Находясь на посту губернатора Калифорнии, актер отдыхал с семьей на Гавайях и вдруг увидел, что серферу стало плохо в воде. Шварценеггер предложил пострадавшему свою помощь, вытащив его вместе с доской на берег.

Во процессе съемок «Перси Джексон», что имело место в 2009 году, на Уму Турман с холма начал двигаться фургон. Как оказалось, его просто забыли перевести на аварийный тормоз. Пирс Броснан заметил это и успел запрыгнуть в движущееся авто, направив его в сторону мусорных баков, что помогло избежать человеческих жертв.

В процессе похода в Йеллоустонский парк 13-летний Коди Клаусон потерялся, он блуждал весь день, а ночь провел в пещере. Следующий день он блуждал по округе, пока его не заметили поисковые вертолеты. Как оказалось, на поиски мальчика отправился Харрисон Форд, который в итоге обнаружил пропажу.

В 2012 году в доме актрисы находился 50-летний рабочий, который внезапно почувствовал себя плохо. Он задыхался, в а момент падения прикусил язык, но Кунис оперативно пришла в себя, перевернула пострадавшего на бок и зажала ему между зубами кошелек. В это время товарищ пострадавшего вызвал сотрудников скорой.