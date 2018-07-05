Парча, золотая вышивка и шелк — наряды для принцев и принцесс в коллекции Bibiona Couture

Бренд Bibiona Couture шьет сказочные платья и костюмы по самым высоким кутюрным стандартам. В них ходят на приемы и балы маленькие наследники бизнес-империй и принцы с принцессами. А началось все мечты одной девочки, которую папа звал Бибионой. Она унаследовала от родителей хороший и взыскательный вкус, а потому отказывалась носить вещи даже очень знаменитых брендов, если они ей не шли или не нравились. Для каждого особого случая ей нужно было особенное платье. Так мама Бибионы, Диора, основала собственную марку нарядов haute couture и demi couture. Помимо вечерних платьев для девочек, мастера Bibiona Couture шьют бархатные пиджаки и костюмы-тройки для их спутников. Все они создаются по индивидуальным меркам.