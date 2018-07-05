В «Вымпеле» покажут фильм «Близнецы»

Жители Бабушкинского района смогут бесплатно увидеть фильм «Близнецы». Показ пройдет 8 июля в кинотеатре «Вымпел».

Об этом сообщает сайт «Москино».

«Электромонтёр Люба Карасёва решила усыновить найденных на вокзале близнецов. Все дружно помогают молодой матери, кроме начальника базы горторга Еропкина, который имеет свои виды на девушку. Внезапно дети исчезают. В результате поисков сначала находится их настоящая мать, а затем и сами близнецы. А Еропкин в конце концов оказывается не только отцом брошенных детей, но и проходимцем», — говорится в описании фильма на сайте сети кинотеатров.

Зрителей ждут в малом зале кинотеатра по адресу: улица Коминтерна, дом 8. Начало показа в 11.00. Вход свободный в порядке живой очереди. (ео)