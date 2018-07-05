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Рапунцель из «Дома-2» рассекретила имя дочери
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Рапунцель из «Дома-2» рассекретила имя дочери 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель выполнила обещание. После возвращения на поляну длинноволосая участница рассекретила имя дочери.
Три месяца Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко томили поклонников в ожидании. Они скрывали все, что связано с малышкой: не называли имени, не показывали лицо и не рассказывали на кого похожа девочка.
Звезды обещали любопытным телезрителям, что раскроют все карты после обряда крещения. Церковное таинство прошло на прошлой неделе и Рапунцель сдержала слово. Крохе дали русское имя Василиса. По словам Ольги, малышка растет очень бойкой и улыбчивой.
На телестройке все в восторге от дочери Ольги и Дмитрия. Особенно рада переезду девочки на проект сестра Рапунцель Алена. Беременная тетушка не может наглядеться на кроху.
"Чтобы избавится от стрессов, мне посоветовали проводить время с племяшкой. Василиса, правда, меня отвлекает, конечно, поднимать на руки мне ее нельзя. Вообще ничего нельзя поднимать больше одного килограмма. Поэтому я укладываю ее на диван и вожусь — все проблемы обходят стороной", — цитирует Алену Рапунцель Dom2Life.ru.
Напомним, на днях звезда шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулась на поляну. Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малыша повезут, по сути, в общежитие, где кроха будет 24 часа находиться под прицелом телекамер и в окружении чужих людей. Многие испугались за здоровье малышки, ведь новенькие участники могут принести на проект не только желание найти любовь, но и инфекционные заболевания.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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