«За врачей и учителей обидно»: буржуйский завтрак Ксении Бородиной покоробил подписчиков

Известная телеведущая Ксения Бородина наглядно показала поклонникам свое идеальное утро. Как оказалось, завтраку в постель звезда предпочитает куда более эксклюзивный вариант — завтрак в бассейне. Публика не стала скрывать, что завидует роскошной жизни теледивы, ведь большинство людей из уважаемых профессий, увы, едва ли могут позволить себе нечто подобное.

Телеведущая Ксения Бородина в качестве места для семейного отдыха отдает предпочтение именно турецким отелям, где ей обеспечен идеальный отдых с детьми в полном соответствии со всеми ее звездными требованиями. К примеру, теледива явно убеждена, что завтрак в постель — это банально, и потому выбирает более фешенебельный вариант, завтракая в турецкую жару в прохладном бассейне за огромным плавучим подносом. Поклонники не стали скрывать, что тоже мечтают о таком идеальном утре, и от всей души завидуют успеху Бородиной, ведь подобным достатком может похвастаться далеко не каждый.

Более того, царская трапеза знаменитости в бассейне напомнила некоторым поклонникам танцующего миллионера, и, вне всякого сомнения, оставила далеко позади Яну Рудковскую — еще одну любительницу похвастаться своими завтраками в дорогой сервировке. «Как можно есть в воде, глупость какая-то буржуйская. Совсем уже с жиру беситесь» «Завтрак в стиле танцующего миллионера… Не представляю, где же такие подают» «Кому в постель, кому на воде, а кому на завтрак надо заработать» «Чем Бородина заработала на такую жизнь? За какие такие заслуги и непосильный труд ей все это? За врачей и учителей обидно» «Мы с вами как будто на разных планетах живем. Интересно, сколько стоят сутки в вашем отеле? Моя годовая зарплата?»

К слову о достатке, в доме Ксении Бородиной когда-то жил кот, любимым занятием которого было царапать хозяйскую мебель. Возможно потому, когда животное сбежало, Ксения проявила поразительное равнодушие и даже заявила, что они и так не собирались брать кота в новый дом, ведь он портит своими когтями все вокруг.